快訊

AI加持的牛市沒長角？小型股疲態露餡 法興預測美股後市2情境

美對鴻海、台達、廣達發起337調查 學者指1癥結：短期影響有限

聽新聞
0:00 / 0:00

台中藍白合！藍營「大母雞」盧秀燕合體江啟臣 明站台挺白營江和樹

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣10月4日成立競總，民眾黨台中隊6名議員參選人全員出席站台。聯合報系資料照
國民黨台中市長參選人江啟臣10月4日成立競總，民眾黨台中隊6名議員參選人全員出席站台。聯合報系資料照

民眾黨台中市議員江和樹競選總部明成立，江和樹今晚透露，創黨主席柯文哲另有行程無法到場，但已特別拜託國民黨台中市長盧秀燕多關心，「最強母雞」盧秀燕將以競總榮譽主委身分站台，國民黨台中市長參選人江啟臣也會到場，象徵「台中藍白合正式啟動」。

2026九合一選舉

江啟臣10月4日舉辦競選總部成立大會，3日晚傳出民眾黨限額上台風波，民眾黨台中隊一度宣布全員缺席，經江啟臣競總拆彈「溝通落差」化解，民眾黨台中隊4日全員出席站台，並表示會力挺江啟臣接棒。

江和樹表示，明天競總成立，民眾黨祕書長周榆修全程出席，盧秀燕擔任他的競選總部榮譽主任委員，並到場站台，對台中民眾黨團隊來說，就像「大母雞」，他感謝盧秀燕願意和民眾黨並肩為地方打拚，也感謝江啟臣到場相挺，邀支持者共同見證台中藍白合作正式展開。

2026九合一選舉 台中市選舉 盧秀燕 江啟臣 江和樹 藍白合

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遭抹黑「不住台中住新店」? 胡志強：江啟臣是回家睡覺最多的立委

桃園選情漸熱 黃世杰拚破圈 張善政邀強援

影／新北市議員王威元成立競總 致詞爆料：6日以後還會有人被抓

蔣萬安、沈伯洋同場拚人氣！雙方粉絲擠爆現場 聲嘶力竭喊凍蒜

相關新聞

談話內容曝！蔣萬安、沈伯洋廣照宮短兵相接 2人握手短暫交談

北市選戰升溫，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間將再度短兵相接，將參加萬華廣照宮平安福宴，現場席開百桌。蔣萬安和沈伯洋相遇，兩人握手、短暫交談1分多鐘，蔣萬安向媒體透露...

韓國瑜國慶致詞脫稿猛批賴清德、卓榮泰 蔣萬安：一定是有感而發

立法院長韓國瑜上午主持國慶大會致詞時脫稿，對準賴清德總統和行政院長卓榮泰，直指去年大罷免是政治獵殺，中華民國不能被世界認為是「假民主、真獨裁」。台北市長蔣萬安晚間受訪指出，韓院長身為立法院長，一定是心有所感，有感而發。

蔣萬安、沈伯洋同場拚人氣！雙方粉絲擠爆現場 聲嘶力竭喊凍蒜

首都市長選戰煙硝味濃，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間將再度短兵相接，參加萬華廣照宮平安福宴，現場席開百桌，雙方支持者拚聲量，沈伯洋、蔣萬安分別上台致詞，台下支持者各自替自己陣營大聲吶喊「凍蒜」，比拚聲量。

廣照宮遇蔣萬安 沈伯洋當面遞辯論邀請喊話：至少辦4場

北市選戰升溫，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間再度短兵相接，將參加萬華廣照宮平安福宴，現場席開百桌。沈伯洋陣營指出，今晚沈伯洋遇蔣萬安，當面遞辯論邀請，並至少辦4場。

辯論不是靠喊話 蔣萬安競辦回應沈伯洋：只放話不協商，是王祿仙？

北市選戰升溫，台北市長蔣萬安晚間與民進黨台北市長參選人沈伯洋在艋舺廣照宮同場造勢，談到辯論會，蔣萬安當面促沈伯洋派員協商辯論，蔣競辦今晚也表示，沈「只放話不協商，是王祿仙？」

台中藍白合！藍營「大母雞」盧秀燕合體江啟臣 明站台挺白營江和樹

民眾黨台中市議員江和樹競選總部明成立，江和樹今晚透露，創黨主席柯文哲另有行程無法到場，但已特別拜託國民黨台中市長盧秀燕多關心，「最強母雞」盧秀燕將以競總榮譽主委身分站台，國民黨台中市長參選人江啟臣也會到場，象徵「台中藍白合正式啟動」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。