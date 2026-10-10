台中藍白合！藍營「大母雞」盧秀燕合體江啟臣 明站台挺白營江和樹

民眾黨台中市議員江和樹競選總部明成立，江和樹今晚透露，創黨主席柯文哲另有行程無法到場，但已特別拜託國民黨台中市長盧秀燕多關心，「最強母雞」盧秀燕將以競總榮譽主委身分站台，國民黨台中市長參選人江啟臣也會到場，象徵「台中藍白合正式啟動」。

江啟臣10月4日舉辦競選總部成立大會，3日晚傳出民眾黨限額上台風波，民眾黨台中隊一度宣布全員缺席，經江啟臣競總拆彈「溝通落差」化解，民眾黨台中隊4日全員出席站台，並表示會力挺江啟臣接棒。

江和樹表示，明天競總成立，民眾黨祕書長周榆修全程出席，盧秀燕擔任他的競選總部榮譽主任委員，並到場站台，對台中民眾黨團隊來說，就像「大母雞」，他感謝盧秀燕願意和民眾黨並肩為地方打拚，也感謝江啟臣到場相挺，邀支持者共同見證台中藍白合作正式展開。