赴屏東站台蘇清泉、周佳琪 鄭麗文籲縣民踴躍返鄉投票

國民黨主席鄭麗文今天晚間幫黨籍屏東縣長參選人蘇清泉、爭取連任的屏東市長周佳琪站台時表示，選舉僅剩不到50天，呼籲在外縣市工作、讀書的縣民，踴躍返鄉投票，支持顧屏東的參選人。

鄭麗文晚間出席救台大行動屏東場，為蘇清泉站台造勢，也拉抬黨籍參選人選情，國民黨立委葉元之出席助講，現場齊喊「救台大行動、屏東挺清泉。」

鄭麗文致詞時說，選舉僅剩不到50天，到了全力衝刺的時候，蘇清泉及爭取連任的屏東市長周佳琪，都是認真負責且專業的人，人民是有智慧及判斷的，應該睜大眼睛。

鄭麗文提及，今天是中華民國生日，中華民國好不容易歷經好幾代人的打拚及努力，才走到今天的成就，大家一定要團結選票，呼籲在外工作、讀書的民眾，返鄉投票，支持顧屏東的參選人。

蘇清泉則說，台灣是民主社會，但每次到了選舉就有人說「房子蓋一半，師傅不能換」，可是房子已經蓋到都要倒了，那師傅就要快點換了；他自己提出許多照顧老人及小孩的福利，也會做好縣內的微型建設，讓年輕人無後顧之憂去打拚。

此外，對於總統賴清德今天發表國慶演說，鄭麗文發布新聞稿表示，國慶是屬於全體國人的日子，不分黨派、不論立場，都應共同祝福中華民國國運昌隆。賴總統提出打造「山巔之城」願景，期許台灣成為民主、繁榮與和平的典範；但國家的偉大，不在於領導人會描繪壯麗的願景，而在於能否以謙卑態度，帶領不同立場的人民共同實現。

鄭麗文指出，立法院長韓國瑜在國慶大會上語重心長地提醒賴總統，行政、立法兩院對立不能無限延續，否則不僅傷害人民福祉，更可能動搖民主制度的公信力。她也呼籲賴總統主動邀集朝野一起坐下來談，針對憲政爭議、民生法案與國家重大政策展開實質對話。

鄭麗文表示，權力終有交還的一天，掌聲也終有散去的時候。今日的朝野終有易位之時，眼前的政治恩怨也終將成為歷史，但領導人在關鍵時刻作出的選擇，卻可能影響幾個世代的命運，呼籲賴總統放下不必要的政治成見，打開朝野對話的大門，也為兩岸和平保留一條可以繼續走下去的路。