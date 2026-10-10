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鶯歌產地開放日人潮爆滿…蘇巧慧許願「新北慧贏」 喊話「買爆鶯歌」
「2026 鶯歌產地開放日」陶藝市集今天盛大登場，吸引大批民眾湧入，民進黨新北市長參選人蘇巧慧在「陶次瓦代代合作會」理事長呂家瑋陪同下現身市集，受到民眾熱烈歡迎並爭相合照。蘇巧慧除走訪攤位與店家交流，也在許願牆陶片寫下「2026 新北慧贏」、「慧聚鶯歌」，期許地方蓬勃發展。
蘇巧慧表示，看到多數攤位商品與美食銷售一空相當感動，這代表越來越多人看見鶯歌的多元魅力，她呼籲民眾把握最後一天，一同來現場「買爆鶯歌」。
日前蘇巧慧邀請立委吳沛憶、黃捷造訪在地「安達窯」與「十二春台式早午餐店」，開箱陶瓷與餐飲跨界合作成果。蘇指出，陪伴開放日走過五年，持續向中央爭取資源，如今看到青年結合傳統工藝與行銷創意，讓鶯歌產業煥然一新。
談及地方發展，蘇巧慧表示，隨著捷運三鶯線通車，交通更加便利，未來將全力推動「老街觀光券」與「老街季季有活動」，串聯文化與觀光景點，帶動消費人潮。她強調，未來會持續推廣新北 29 區的獨特美景，打造讓在地人認同、外地人喜愛的特色活動，讓新北成為宜居與觀光的首選城市。
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