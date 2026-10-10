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廣照宮遇蔣萬安 沈伯洋當面遞辯論邀請喊話：至少辦4場

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市選戰升溫，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間再度短兵相接，將參加萬華廣照宮平安福宴，現場席開百桌。記者林佳彣／攝影
北市選戰升溫，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間再度短兵相接，將參加萬華廣照宮平安福宴，現場席開百桌。記者林佳彣／攝影

北市選戰升溫，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間再度短兵相接，將參加萬華廣照宮平安福宴，現場席開百桌。沈伯洋陣營指出，今晚沈伯洋遇蔣萬安，當面遞辯論邀請，並至少辦4場。

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沈伯洋競總指出，沈伯洋晚間前往廣照宮，巧遇台北市長蔣萬安，兩人握手攀談許久，沈伯洋當面遞出「台北市長電視政見辯論會公開邀請」，強調目前已有TVBS、民視、三立及鏡電視四家媒體提出邀約，沈皆同意出席，希望至少舉行4場辯論，讓雙方就市政議題充分討論，期待蔣萬安簽署同意盡快磋商。

沈伯洋今晚先至復興口夜市掃街拜票，接著前往「廣照宮主神飛天大聖祖聖誕千秋平安福宴」，席間沈伯洋和蔣萬安握手攀談，蔣萬安指出，12日將針對第一場的TVBS辯論會派員參與磋商。沈伯洋則提醒，除了TVBS以外，還簽署民視、三立和鏡電視的辯論會邀約，希望可以順利舉行至少4場辯論會。

沈伯洋競總指出，遞出「台北市長電視政見辯論會公開邀請」，內容載明，目前已有四家媒體提出辯論會邀請，皆同意應邀出席，希望透過辯論就市政議題充分對話，並進行雙方交叉詰問。沈伯洋已在邀請函上簽名，並特別留下蔣萬安的簽名欄位，邀請蔣萬安簽署並同意所有辯論，盡快舉行辯論會且愈多愈好。

沈伯洋致詞時指出，若要為未來執政4年做註解，蔣萬安選擇「開創未來」，他則是「你說我做」，他理解民眾期待新的治理方式，期望聲音被聽見，他也是市民但有幸可以為民服務，會多多了解民眾的反映與需求並加以解決。

沈伯洋也在台上喊話，一場辯論無法充分討論市政，目前有四家媒體邀約，因此至少要四場辯論會，也希望在市民面前辯論，讓市民了解不同政見進而做選擇。

北市選戰升溫，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間再度短兵相接，將參加萬華廣照宮平安福宴，現場席開百桌。記者林佳彣／攝影
北市選戰升溫，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間再度短兵相接，將參加萬華廣照宮平安福宴，現場席開百桌。記者林佳彣／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 辯論

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