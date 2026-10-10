「洋流」吹進新竹！莊競程廟口開講 預告沈伯洋將站台助陣

民進黨新竹市長參選人莊競程今晚在金山寺舉辦「廟口開講」，壓軸預告已與民進黨台北市長參選人沈伯洋敲定時間「一定會來」新竹站台，笑稱台北掀起的「洋流」也將吹進新竹，為選戰再添聲勢。

民進黨立委王義川、資深媒體人鍾年晃、台灣師範大學東亞學系教授范世平、桃園市議員于北辰、國民黨青年部前副主任丁瑀、行政院秘書長張惇涵、僑務委員會代理委員長李妍慧、民進黨立院黨團前總召柯建銘等人接力為莊競程站台。

王義川點名關埔空橋、新竹棒球場，指新竹是高科技、高所得城市，卻連棒球場都無法正常使用，呼籲選民支持莊競程；鍾年晃則批高虹安4年前靠棒球場議題勝選，如今「大秘寶挖了4年，挖到什麼？」並諷高「不是在開庭，就是在去開庭的路上」。

范世平帶著甘蔗上台，祝莊競程「節節高升」，並批高虹安官司纏身、無心市政；于北辰則稱新竹是台灣科技重鎮，需要最好的領航者，力推具醫學工程博士、陽明交大教授背景的莊競程，以「有志者事竟成，新竹市長是競程」口號催票。

遭國民黨開除黨籍的青年部前副主任丁瑀表示，「正藍軍」應反共、捍衛台灣民主自由，並建議成立科技局、餐飲局，將科技導入市政治理。

張惇涵則將選戰定調為「找回新竹失去的4年」，批輕軌政策反覆，指中央已補助可行性研究，盼未來莊競程、民進黨新竹縣長參選人鄭朝方若分掌竹市、竹縣，推動大新竹輕軌4年內動工。

李妍慧表示，新竹是台灣連結國際、AI及半導體的重要門戶，需要「懂國際、懂科技、懂在地」的市長；柯建銘則表示，莊競程具學界、立委及中央行政經驗，批新竹過去4年建設停頓，呼籲支持莊「恢復新竹市的光榮」。

莊競程壓軸表示，自己已走遍全市122里，聽見市民對就學、房價、交通及長照等需求，並點名總圖、果菜市場、汙水下水道及輕軌進度，直言「高虹安做不來的，換我來做」、「新竹不能再等了」。

針對日前舉辦「即將成真火舞秀」遭告發涉嫌賄選，莊競程也正面回應，強調「我沒有在怕，法條看清楚再來告我」。他並預告沈伯洋將赴新竹站台，笑稱屆時「洋流」也將吹進新竹，替選戰再添聲勢。

行政院秘書長張惇涵現身力挺莊競程。記者黃羿馨／攝影

台灣師範大學東亞學系教授范世平帶著甘蔗替莊競程站台，祝福選情「節節高升」。記者黃羿馨／攝影

民進黨新竹市長參選人莊競程今晚在新竹金山寺舉辦「廟口開講」活動，與黨內議員參選人同台造勢，爭取選民支持。記者黃羿馨／攝影

民進黨立院黨團前總召柯建銘現身力挺莊競程。記者黃羿馨／攝影

遭國民黨開除黨籍的青年部前副主任丁瑀也現身力挺莊競程。記者黃羿馨／攝影

民進黨立委王義川今晚到新竹替市長參選人莊競程站台。記者黃羿馨／攝影

資深媒體人鍾年晃今晚替莊競程站台。記者黃羿馨／攝影

桃園市議員于北辰今晚到新竹力挺莊競程。記者黃羿馨／攝影