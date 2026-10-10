蔣萬安、沈伯洋同場拚人氣！雙方粉絲擠爆現場 聲嘶力竭喊凍蒜

首都市長選戰煙硝味濃，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間將再度短兵相接，參加萬華廣照宮平安福宴，現場席開百桌，雙方支持者拚聲量，沈伯洋、蔣萬安分別上台致詞，台下支持者各自替自己陣營大聲吶喊「凍蒜」，比拚聲量。

據指出，艋舺廣照宮，對藍綠各有交情，相關人士今晚對蔣萬安、沈伯洋均予以禮遇，各政黨參選人也到場。民眾黨中正萬華市議員參選人吳怡萱到場，蔣萬安進場時，吳怡萱就跟在蔣萬安身邊，另一邊則是國民黨議員鍾小平。另外，替母親應曉薇出征、以無黨籍參選的應佳妤也出席活動。

蔣萬安上台致詞時，出現「藍白合」，台上除了現任國民黨議員和參選人外，吳怡萱和應佳妤都上台，蔣萬安也特別介紹2位女將，一起替她們打氣。

蔣萬安和沈伯洋今晚在參加餐會前相遇，兩人握手，短暫交談1多分鐘，蔣萬安向媒體透露，是談辯論的事情。沈伯洋在台上致詞時也說，他跟蔣萬安說一場的辯論，沒有辦法講這麼多事情，已經有4家媒體找他，要辦辯論會，「我也都簽了」，他也交給蔣萬安市長了。

台北艋舺廣照宮，今晚熱鬧席開百桌，蔣萬安與沈伯洋陣營，都把時間排在晚間7時到現場，沈伯洋先抵達，蔣萬安隨後也到，分別往參拜和逐桌向現場民眾問候敬酒。雙方支持者也短兵相接，壁壘分明，各自為自己支持的市長和參選人加油吶喊。

當沈伯洋上台致詞時，蔣萬安的支持者毫不客氣，在台下大聲吶喊「蔣萬安凍蒜」；而輪到蔣萬安上台時，綠營支持者也不甘示弱，吶喊沈伯洋凍蒜，雙方聲浪一波高過一波，瞬間演變成雙方支持者的喊聲大比拚、人氣角力賽。

首都市長選戰煙硝味濃，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間將再度短兵相接，參加萬華廣照宮平安福宴。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安（前）晚上出席萬華廣照宮平安福宴，現場席開百桌與沈伯洋再度同場拜票。記者黃義書／攝影

首都市長選戰煙硝味濃，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間將再度短兵相接，參加萬華廣照宮平安福宴。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）晚上出席萬華廣照宮平安福宴，現場席開百桌。再度與蔣萬安同場拜票。記者黃義書／攝影