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首次車掃將啟航！沈伯洋明現身大同區 終點還有市政開講

中央社／ 台北10日電
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前右3）、台北市黨部主委吳沛憶（前右）等人10日赴萬華區復興口夜市掃街並先在聚福宮參拜，現場聚集大批熱情支持者歡迎沈伯洋到來。中央社
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前右3）、台北市黨部主委吳沛憶（前右）等人10日赴萬華區復興口夜市掃街並先在聚福宮參拜，現場聚集大批熱情支持者歡迎沈伯洋到來。中央社

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天說，明天將在中山大同區辦第1次車掃活動，除有集合點還有設加入點，宛如一艘船持續往前開，抵達終點保安宮後也有市政開講，歡迎民眾加入。

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沈伯洋與民進黨秘書長徐國勇及北市黨部主委吳沛憶等人，下午赴萬華區復興口夜市掃街並先在聚福宮參拜，沈伯洋還未抵達現場已聚集眾多支持者。沈伯洋抵達後受到熱烈歡迎。

沈伯洋聯訪時被問及何時舉辦車掃活動，他表示，11日在中山大同區有第一次車掃，除有集合點還有設加入點，代表讓議員上船的意思，活動且就如一艘船持續往前開到保安宮。

沈伯洋表示，支持者可在集合點加入，也可以在每名議員競辦的上船點加入活動，現場也有設置醫療志工，呼籲要參加活動民眾務必注意安全，希望民眾可到場參與。

依沈伯洋官方LINE及臉書官方帳號資訊，「台北大洋流」的洋流號將於11日首次在中山大同區舉辦，並於下午5時30分從迪化污水處理廠前出發，晚上8時30分抵達保安宮後進行市政開講。

沈伯洋現場致詞表示，接下來將進入車掃，不單純是車掃，只要車隊進入到行政區就會停下來並發表對此區域的政見。

沈伯洋也提到，對手日前接受專訪時針對未來4年要「開創未來」，聽起來非常帥氣；但他要的是「你說我做」，因市民才是城市的主人，他想知道市民的想法及幫忙解決問題後提出更好的做法。

沈伯洋接著說，非常希望對手能夠跟他討論市政或在街頭回答民眾問題，但從上週起卻出現大量抹黑，認為對手是在採取「死貓戰術」，就是每次遇到危機時就丟出死貓，企圖轉換議題，完全沒有要討論市政。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 吳沛憶 徐國勇 保安宮 夜市 萬華

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