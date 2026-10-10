短兵相接！今晚將強碰蔣萬安 沈伯洋撂民眾喊話：已有4家媒體能辦辯論

北市選戰升溫，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間將再度短兵相接，將參加萬華廣照宮飛天大聖祖聖誕千秋平安福宴，現場席開百桌。沈伯洋在一上個復興口掃街行程中，號召民眾在廣照宮有機會遇到蔣市長，請大家提醒他已經有4家媒體說能夠舉辦辯論。

沈伯洋在復興口夜市掃街行程中指出，講了那麼多年台北市的政見，對方看起來沒有要討論的意思，從上周開始，大量的抹黑越來越多，還直接造謠到說他的政見是在社區請每個社工發毒品，會有這種參選人會提出這樣的政見嗎？想也知道不可能，這是一件很可怕的事情。

沈伯洋指出，很多市政，需要市長出來說明讓大家安心，並且告訴大家解決的方案是什麼，這個都應該是辯論的主題，但蔣萬安現在沒有，現在用的叫做「死貓戰術」就是每一次遇到公關危機時，就丟出一隻死貓，例如喊倒閣被挑戰了，丟廢除監察院，遇到營養午餐的問題的時候，就講說有人要發毒品，這個完全沒有進入到市政的討論。

沈伯洋說，今天在廣照宮，聽說有機會遇到蔣萬安市長，所以拜託大家，如果等一下大家跟著走到廣照宮的時候，請大家提醒他一下，現在已經有4家媒體，4家媒體能夠舉辦辯論。

他向現場支持者說，如果今天只有一場辯論，大家都知道，就只能很空泛的講一些大的議題，但如果一場講交通，一場講食安，一場講未來的產業，就可以有很多不同的主題，既然都已經有4家了，4家媒體願意舉辦，辦4場大家說好不好？

沈伯洋說，拜託大家等一下如果在廣照宮，如果大家遇的話，也能夠稍微提醒蔣萬安，或聊一下，從8月等到現在，希望能夠針對市政來討論，「不要再一直丟出死貓了」死貓現在已經丟不知道幾條了，現在需要的是針對市政的說明跟辯論。