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要讓陽光照進台南！鄭麗文台南為議員站台掃街 痛批民進黨長期黑暗及髒汙

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
鄭麗文到台南為議員站台掃街，痛批民進黨長期黑暗及髒汙要讓陽光照進台南。記者周宗禎／攝影
鄭麗文到台南為議員站台掃街，痛批民進黨長期黑暗及髒汙要讓陽光照進台南。記者周宗禎／攝影

國民黨主席鄭麗文下午到台南為尋求連任的黨籍市議員盧崑福站台、林燕祝掃街助選。她痛批民進黨在台南長期黑暗及髒汙，大家「要讓陽光照進台南、翻轉、改變台南」。

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鄭麗文說，這不是為了政黨，而是為了中華民國這個國家、故鄉、下一代及共同未來，讓台灣、台南有希望和陽光。

鄭麗文下午先到台南安平出席第九選區（安平區、南區）盧崑福競選總部成立，傍晚再到永康陪同爭取連任的在地議員林燕祝掃街，先到蓖麻園福德宮參拜祈福，再走進正強黃昏市場掃街，許多商家攤販還有路過採買民眾歡迎。她肯定林燕祝長期深耕地方、認真問政及用心服務鄉親的精神。

鄭麗文說，民進黨在台南數十年執政，盧崑福等國民黨民代問政不但常有壓力困難，甚至有來自民進黨威脅利誘，都未動搖改變被摸頭收買恐嚇，行得正，坐得正，全是為了台南和鄉親，大是大非，心中有青天白日滿地紅的國旗，記得中華民國自由民主法治繁榮、幾代人的付出打拚。

鄭麗文質疑民進黨黨執政沈淪太多年了，國民黨戰市長參選人謝龍介和盧崑福、林燕祝都需要大家支持。尤其謝龍介「就拚這一次，4年就夠了」，他可以改變，將台南長期黑暗髒汙都掀出來，「一次大清倉，讓陽光照進台南市和市政府」。

「台南需要改變及翻轉，政治文化價值品德需要改變」，鄭麗文高聲疾呼台南市民認清今年選舉非常重要，選票非常關鍵。她說自己在台南成長，「讀寶仁國小、後甲國中」，有很深的感情，特別選在雙十國慶這個特別的日子回鄉。

她說，自己真的是「恨鐵不成鋼，不甘心看到台南繼繼續沉淪下去」，呼籲支持者一定要拿出志氣底氣團結，用選票改變台南政治文化，創造全新未來，讓政治重新清白，照顧人民，「這不是為了政黨，而是為了國家、故鄉、台南子弟、下一代及共同未來，讓台南未來有希望和陽光。」

鄭麗文到台南為議員站台掃街，痛批民進黨長期黑暗及髒汙要讓陽光照進台南。圖／林燕祝提供
鄭麗文到台南為議員站台掃街，痛批民進黨長期黑暗及髒汙要讓陽光照進台南。圖／林燕祝提供

鄭麗文到台南為議員站台掃街，痛批民進黨長期黑暗及髒汙要讓陽光照進台南。圖／林燕祝提供
鄭麗文到台南為議員站台掃街，痛批民進黨長期黑暗及髒汙要讓陽光照進台南。圖／林燕祝提供

2026九合一選舉 台南市選舉 鄭麗文 議員

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