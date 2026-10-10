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韓國瑜國慶脫稿猛批賴總統、卓榮泰 沈伯洋：韓院長還是一樣妙語如珠

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間赴復興口夜市掃街受訪。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間赴復興口夜市掃街受訪。記者林佳彣／攝影

立法院長韓國瑜上午主持國慶大會致詞時脫稿，對準賴清德總統和行政院長卓榮泰，直指去年大罷免是政治獵殺，中華民國不能被世界認為是「假民主、真獨裁」。對此，民進黨台北市長參選人沈伯晚間受訪表示，「我們的韓院長，還是一樣妙語如珠啦」。

2026九合一選舉

沈伯洋晚間赴復興口夜市掃街受訪指出，今天是國慶，國慶是國家的生日，民主的特色就是大家意見不同，對不對？大家意見不同，只要不要造謠，不要跨越這個紅線，這都是民主的真諦。

沈伯洋說，韓院長能夠在這國慶的節日，抒發他的意見，這個沒有什麼，只要是去抒發意見，他對於現在民主的認同是什麼？他希望能夠做什麼？這本來就是一個百家爭鳴的社會，這也是民主的真諦，所以尊重韓院長的發言。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 國慶 雙十節 韓國瑜 賴清德 卓榮泰

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