直搗蘇巧慧本命區！李四川樹林聯合競總成立 承諾打造三大建設

新北市樹林區向來被稱為民進黨本命區，今國民黨新北市長參選人李四川樹林區聯合競選總部成立，現場超過600位民眾與眾多里長力挺，場面熱烈。李四川承諾，未來將以新北巨蛋城、大漢溪捷運縱貫線及大柑園科學城三大建設，完善交通路網、帶動地方發展、創造產業經濟，打造土樹三鶯地區成為溪南新都心。

李四川指出，侯友宜市長在卸任前，為樹林規劃新北大巨蛋的利多，他過去在台北市興建小巨蛋，也完成了大巨蛋，未來將發揮實務經驗與工程專業，將新北大巨蛋在八年內蓋好，帶動演唱會、大型賽事經濟，並進行整體都市計畫規劃，帶動周邊生活、產業、交通等機能全面提升。

李四川承諾，未來擔任市長將興建大漢溪捷運縱貫線，自民生汐止線延伸，從三重、新莊、塭仔圳一路串連至土樹三鶯地區，銜接三鶯線，強化在地交通量能，未來三鶯線還可銜接桃園捷運路網，將基北北基桃四縣市連接在一起。

此外，李四川也表示將加速推動大柑園開發，發展為科學城，並透過興建蘆社大橋、結合台64及65線快速道路，將北士科、南港軟體園區、內湖科學園區等高科技產業，一路串聯至五股、板橋、土城、樹林等產業聚落，打造AI高科技廊帶，帶動產業經濟，讓在地年輕人有更多、更好的工作機會。

今樹林區競總主委何玉枝特別恭迎北三媽神尊到現場，一同為新北祈福，並為李四川獻上祝福，一名住在樹林50多年民眾帶來一頂集結前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫及新北市長侯友宜的帽子，邀請李四川簽名留念，還開心直呼「集滿四位縣市長了」。

今國民黨新北市長參選人李四川樹林區聯合競選總部成立，場面熱烈。圖／李四川競辦提供