快訊

跑馬拉松到一半親吻愛妻 24歲牧師下秒突倒地…心臟驟停送醫不治

美國對多家企業發起337調查 涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等

國慶交管文宣出包！志航基地圖示放共機「殲-10」 公路局火速致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

直搗蘇巧慧本命區！李四川樹林聯合競總成立 承諾打造三大建設

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
今國民黨新北市長參選人李四川樹林區聯合競選總部成立，現場超過600位民眾與眾多里長力挺，場面熱烈。圖／李四川競辦提供
今國民黨新北市長參選人李四川樹林區聯合競選總部成立，現場超過600位民眾與眾多里長力挺，場面熱烈。圖／李四川競辦提供

新北市樹林區向來被稱為民進黨本命區，今國民黨新北市長參選人李四川樹林區聯合競選總部成立，現場超過600位民眾與眾多里長力挺，場面熱烈。李四川承諾，未來將以新北巨蛋城、大漢溪捷運縱貫線及大柑園科學城三大建設，完善交通路網、帶動地方發展、創造產業經濟，打造土樹三鶯地區成為溪南新都心。

2026九合一選舉

李四川指出，侯友宜市長在卸任前，為樹林規劃新北大巨蛋的利多，他過去在台北市興建小巨蛋，也完成了大巨蛋，未來將發揮實務經驗與工程專業，將新北大巨蛋在八年內蓋好，帶動演唱會、大型賽事經濟，並進行整體都市計畫規劃，帶動周邊生活、產業、交通等機能全面提升。

李四川承諾，未來擔任市長將興建大漢溪捷運縱貫線，自民生汐止線延伸，從三重、新莊、塭仔圳一路串連至土樹三鶯地區，銜接三鶯線，強化在地交通量能，未來三鶯線還可銜接桃園捷運路網，將基北北基桃四縣市連接在一起。

此外，李四川也表示將加速推動大柑園開發，發展為科學城，並透過興建蘆社大橋、結合台64及65線快速道路，將北士科、南港軟體園區、內湖科學園區等高科技產業，一路串聯至五股、板橋、土城、樹林等產業聚落，打造AI高科技廊帶，帶動產業經濟，讓在地年輕人有更多、更好的工作機會。

今樹林區競總主委何玉枝特別恭迎北三媽神尊到現場，一同為新北祈福，並為李四川獻上祝福，一名住在樹林50多年民眾帶來一頂集結前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫及新北市長侯友宜的帽子，邀請李四川簽名留念，還開心直呼「集滿四位縣市長了」。

今國民黨新北市長參選人李四川樹林區聯合競選總部成立，場面熱烈。圖／李四川競辦提供
今國民黨新北市長參選人李四川樹林區聯合競選總部成立，場面熱烈。圖／李四川競辦提供

今國民黨新北市長參選人李四川樹林區聯合競選總部成立，現場超過600位民眾與眾多里長力挺，場面熱烈。圖／李四川競辦提供
今國民黨新北市長參選人李四川樹林區聯合競選總部成立，現場超過600位民眾與眾多里長力挺，場面熱烈。圖／李四川競辦提供

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

交通大戰…藍綠為中和光復線延伸議題交鋒

桃園選情漸熱 黃世杰拚破圈 張善政邀強援

影／李四川競總舞台下陷影片曝光 支持者還原現場：「壓倒性勝利」化解尷尬

侯友宜赴基隆陪掃街 肯定謝國樑推動基捷

相關新聞

韓國瑜國慶脫稿猛批賴總統、卓榮泰 沈伯洋：韓院長還是一樣妙語如珠

立法院長韓國瑜上午主持國慶大會致詞時脫稿，對準賴清德總統和行政院長卓榮泰，直指去年大罷免是政治獵殺，中華民國不能被世界認為是「假民主、真獨裁」。對此，民進黨台北市長參選人沈伯晚間受訪表示，「我們的韓院長，還是一樣妙語如珠啦」。

直搗蘇巧慧本命區！李四川樹林聯合競總成立 承諾打造三大建設

新北市樹林區向來被稱為民進黨本命區，今國民黨新北市長參選人李四川樹林區聯合競選總部成立，現場超過600位民眾與眾多里長力挺，場面熱烈。李四川承諾，未來將以新北巨蛋城、大漢溪捷運縱貫線及大柑園科學城三大建設，完善交通路網、帶動地方發展、創造產業經濟，打造土樹三鶯地區成為溪南新都心。

【專家之眼】選將與黨中央各吹各的調 藍營的難題

地方選戰升溫，按理說，無論政黨領袖或黨提名的候選人，都會盡力展現團結一致的氣勢。然最近國民黨台北、高雄兩市的市長選將，卻直接或間接表達與黨中央不同的看法。這種情況反映了在野黨內部的問題，值得深思。

竹縣百工百業後援會成立 楊文科挺徐欣瑩、喊話「團結迎戰民進黨」

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今國慶日行程滿檔，參與兩場升旗典禮後，出席「百工百業聯合勞工後援會造勢大會」，竹縣四大工會團體代表到場力挺。縣長楊文科更喊話「徐欣瑩是我們心目中最棒的縣長人選」，盼國民黨團結迎戰民進黨。

民進黨苗栗縣長參選人辦竹南首場問政會 陳品安：鄉親期盼新局

民進黨苗栗縣長參選人陳品安10月9日與無黨籍竹南鎮長參選人葉忠倫、民進黨縣議員參選人邱毓興共同舉辦在竹南的第首場問政說明會，竹南鎮民代表參選人許崇傑也到場。陳品安競選團隊指出，竹南首場問政會有數百名鄉親擠滿會場...

沈伯洋掀起「洋流」…鄭朝方戰新竹縣長 「朝流」從湖口出發

民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起「洋流」，新竹縣選戰也吹起「朝流」。新竹縣長參選人鄭朝方今在雙十國慶成立湖口競選服務處，為全縣12鄉鎮首個競選據點，團隊稱現場湧入約兩千人。鄭提出湖口第二交流道、老街再生等政見，盼匯聚改變力量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。