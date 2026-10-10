【專家之眼】選將與黨中央各吹各的調 藍營的難題

地方選戰升溫，按理說，無論政黨領袖或黨提名的候選人，都會盡力展現團結一致的氣勢。然最近國民黨台北、高雄兩市的市長選將，卻直接或間接表達與黨中央不同的看法。這種情況反映了在野黨內部的問題，值得深思。

國民黨中央於國慶日在高雄舉辦升旗典禮。高雄市長參選人柯志恩九日表示，她與鄭麗文主席都在同一個大架構下，「大家尊重不同的聲音，做法或許不一樣，但彼此都是一個大家庭。」至於聲音、做法有何不同，她並未明說；台北市長蔣萬安則以間接方式表達立場，面對專訪主持人詢問，究竟認同自己是中國人還是台灣人？還是兩者皆是？蔣僅回答：「我是台灣人、中華民國國民。」

兩人的談話，不免令人聯想到鄭麗文主席先前訪問中國大陸、美國時的和平論述。支持在野黨的群眾應不至於過度苛責選將，畢竟民主政治的正當性來自選票，他們即將接受民意檢驗，迎合選民市場，自是政治人物的理性選擇。

在野黨尚未解決內部分歧，執政黨則繼續操作「抗中保台」。近期事件包括美國揭露「中國人士」涉嫌監視賴清德之子、台北地檢署起訴涉嫌監控沈伯洋的徵信業者、陸委會發布「跨境鎮壓」紀錄短片，以及共軍旗下媒體帳號「鈞正平」不點名批判主持人蔡康永（以下簡稱蔡事件）；其他大陸官媒也將矛頭指向東森集團總裁及台灣媒體等。

操作手法頗為細膩。以「蔡事件」為例，蔡康永雖非首位遭大陸批判的台灣藝人，警政署卻公開交辦台北市警局進行安全維護部署；匿名國安人士更進一步分析，北京有意將施壓對象從藝人擴及媒體經營者。整套論述的核心，在於指稱中共有意介入台灣選舉，並透過第三方人士、媒體，以及與藝人合作的民間企業施壓。

面對綠營攻勢，國民黨中央的動作與論述，卻與過去選戰時大不相同。其他議題仍有來有往，唯獨回應「抗中」議題時，聲量明顯減少。在「蔡事件」中，只有鄭麗文受訪時提到，一般人第一時間一定會想到，蔡康永長期在中國大陸發展，擁有龐大商業利益，難道真的不要了嗎？她也表示，不清楚蔡康永前往活動現場的真正原因，因此無法替他多說什麼。

如果藍營不能說什麼，外界恐怕就更容易相信民進黨說什麼。在野黨至少有三個回應方向：一、以西方民主自由價值批評中共；二、以同樣的民主自由標準檢驗台灣自身的作為；三、解釋中共行為背後的政治邏輯。若從三個方向回應綠營對「蔡事件」的操作，或許更能讓台灣民眾理解事情的實然面，甚至看見兩岸局勢惡化的深層原因。

首先，中共對台灣地方選舉，過往多採取高度關注、避免直接介入的態度。這次事件之所以持續延燒，恐怕也與北京必須顧及自身民意有關。

從時間軸來看，四日下午蔡康永出席沈伯洋造勢活動，大陸網民很快在社群平台掀起批評，當晚已有合作企業發聲切割；五日又有其他合作企業跟進，蔡康永則感謝蔣萬安邀約，卻未正面回應大陸網友的批評。至於蔡康永微博帳號清空的傳聞，也在此時再度引發討論。直到六日，才有「鈞正平」發文不點名批判。

如果了解中共緊盯網路輿情的情況，就能發現，官媒並非第一時間出手，而是在大陸網民及企業陸續表態後才介入。從這個角度來看，官方的反應也可能包含回應大陸內部民意的考量。

前述兩岸局勢惡化的問題，關鍵也在於此：真正值得注意的，是大陸民間對台灣的反感正在累積。連美國都明白不該與大陸人民為敵，但兩岸近年政治上的敵意螺旋，卻使雙方社會的相互容忍度持續降低。台灣可以從言論自由的角度批評對岸，對岸同樣可能以回應民意作為辯解。當雙方各執一套價值語言，對話便容易陷入各說各話的困境。

其次，將中共意圖與部分大陸官媒的發文直接畫上等號，也未必妥當。若要判斷中共中央的正式立場，新華社與人民日報具有較高的權威性，其他官媒則仍可能反映所屬單位的立場，不宜一概視為中央定調。

一個例子是二○二二年九月，人民政協報曾刊文主張「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」。當時不少台灣人士認為，這代表中共官方立場，還藉此嘲諷國民黨。然該文事後傳出下架，至少說明個別官媒的論述，未必能直接等同中共中央的最終定調。這類撤文情況並不常見，卻提醒外界，解讀大陸官媒言論，仍須區分不同層級與政治脈絡。

綜合而言，從兩位藍營市長選將的發言來看，國民黨內部分歧尚未化解；民進黨則繼續將「抗中保台」當作政治提款機，卻仍看不到國民黨提出有效的應對之道。與此同時，兩岸關係持續惡化。過去至少還有交流管道，讓雙方有機會理解彼此，如今卻只剩網路上的相互叫囂。在民族主義與民主口號的旗幟下，兩岸民意正逐漸走向對撞。