「讓陽光照進台南」鄭麗文赴台南助選 訴求翻轉和改變

立法院長韓國瑜上午主持國慶大會致詞時脫稿，對準賴清德總統和行政院長卓榮泰，直指去年大罷免是政治獵殺，中華民國不能被世界認為是「假民主、真獨裁」。對此，民進黨台北市長參選人沈伯晚間受訪表示，「我們的韓院長，還是一樣妙語如珠啦」。

2026-10-10 17:54