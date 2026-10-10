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「讓陽光照進台南」鄭麗文赴台南助選 訴求翻轉和改變
中國國民黨主席鄭麗文今天在台南助選表示，台南需要翻轉和改變，不是為政黨，而是為國家、故鄉、下一代及共同未來，讓台南有希望和陽光，讓陽光照進台南和台南市政府。
尋求連任的國民黨籍台南市議員盧崑福競選總部下午成立，鄭麗文與會盛讚盧崑福大忠大孝，對母親孝順、對黨忠誠，有原則、清廉與為民服務，時時刻刻將選民需要放心上。
她說，民主進步黨執政台南多年，今年選舉非常重要，選票一定要集中，國民黨就拚這一次，掀開台南長期黑暗及髒污。
鄭麗文表示，台南政治、文化、價值與政治人物品德需要改變，她在台南成長，有很深感情，恨鐵不成鋼，不甘心看到台南繼續沉淪，一定要拿出志氣與底氣，團結在一起，用選票改變政治文化，創造全新未來。
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