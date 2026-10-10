雲林參選人國慶攻防！劉建國成立台西競選總部 張嘉郡參加國慶升旗

民進黨雲林縣長參選人劉建國今天成立台西競選總部，他表示，需匯聚人民力量形成「雲林流」，讓地方重新動起來；國民黨雲林縣長參選人張嘉郡參加國慶升旗，祝中華民國國運昌隆。

劉建國台西競選總部，現場有民進黨立委王義川、劉建國競選總本部總督導蘇治芬等人站台助講。

劉建國在現場以「雲林大卡卡」形容地方發展所面臨的困境，他表示，台北有洋流，雲林也需匯聚人民力量形成「雲林流」，讓長期停滯的地方重新動起來，迎接新的發展契機。

王義川致詞將焦點放在雲林產業發展與青年就業問題，他認為，嘉義縣已從農業大縣逐步轉型為農工大縣，雲林卻仍在原地踏步；呼籲鄉親在年底選舉應該勇敢做出改變，不能讓家族政治持續延續。

蘇治芬則將焦點放在長輩福利與照顧政策，並肯定劉建國提出的各項長輩福利升級政見，包括當選後立即推動65歲以上健保費免費、65歲以上免費假牙等政策。

張嘉郡今天出席雲林縣政府與斗六市公所舉辦的「2026雙十國慶齊步GO」升旗健走活動，與雲林縣長張麗善及鄉親一同升旗、唱國歌。

張嘉郡透過新聞稿表示，很高興在國慶日與鄉親一起參加升旗活動，祝中華民國國運昌隆，也期盼國家持續進步、人民安居樂業，讓大家都能在這片土地上安穩生活，為家庭打拚、為台灣的未來共同努力。

張嘉郡不忘宣傳雲林國際偶戲節，她說，歡迎民眾把握國慶連假至雲林觀賞偶戲演出、走訪縣境景點，感受地方文化與觀光特色。雲林透過節慶活動吸引民眾到訪，可讓更多人認識雲林，進一步帶動地方觀光與產業發展。