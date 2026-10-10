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竹縣百工百業後援會成立 楊文科挺徐欣瑩、喊話「團結迎戰民進黨」
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今國慶日行程滿檔，參與兩場升旗典禮後，出席「百工百業聯合勞工後援會造勢大會」，竹縣四大工會團體代表到場力挺。縣長楊文科更喊話「徐欣瑩是我們心目中最棒的縣長人選」，盼國民黨團結迎戰民進黨。
新竹縣總工會理事長陳福俊、新竹縣產業總工會理事長陳建樺、新竹縣商業會理事長林漢隆、新竹縣工業會總幹事曾昭維等代表到場，徐欣瑩、竹北市長參選人吳旭智授予後援會戰旗。
徐欣瑩表示，勞工是經濟發展的堅實後盾，她擔任立委期間推動修法，爭取「把被砍掉的國定假日加回來」，包含勞動節恢復全國放假，新增教師節、台灣光復紀念日及行憲紀念日為國定假日；另力推「勞工保險條例」修法，明訂「政府負最終支付責任」，保障勞保年金不破產。
徐欣瑩說，她與四大工會團體保持密切交流，未來若承擔更多地方服務責任，勞工職災補助、勞教經費及工會大樓改善等，都會接續楊文科的政策，照顧勞工權益。
徐欣瑩強調，新竹縣13鄉鎮市各具特色，未來將以「廉能政治」對抗「金權政治」，確保每一分納稅錢用在鄉親身上，維持高品質工程與地方建設，讓新竹縣成為「世界科技首都」及溫暖、長壽、健康的幸福之都。
楊文科表示，執政8年來新竹縣財政做到收支平衡，並留下7億多元歲計賸餘給下一任縣長。他說，「徐欣瑩是我們心目中最棒的縣長人選」，希望把棒子交給徐欣瑩，「新竹縣才有前途！」10月新竹「九降風」將吹起，希望國民黨團結起來、向民進黨發出屬於地方的聲音。
陳福俊也感謝徐欣瑩協助總工會爭取經費，並懇託百工百業支持徐欣瑩、吳旭智。
造勢大會結束後，徐欣瑩轉往竹北天后宮市場拜票。她表示，走進市場直接聽取鄉親與店家最真實的心聲與需求，是推動縣政建設最重要的依據。
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