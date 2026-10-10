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竹縣百工百業後援會成立 楊文科挺徐欣瑩、喊話「團結迎戰民進黨」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩出席百工百業聯合勞工後援會造勢大會，新竹縣四大工會團體代表到場力挺。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩出席百工百業聯合勞工後援會造勢大會，新竹縣四大工會團體代表到場力挺。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今國慶日行程滿檔，參與兩場升旗典禮後，出席「百工百業聯合勞工後援會造勢大會」，竹縣四大工會團體代表到場力挺。縣長楊文科更喊話「徐欣瑩是我們心目中最棒的縣長人選」，盼國民黨團結迎戰民進黨。

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新竹縣總工會理事長陳福俊、新竹縣產業總工會理事長陳建樺、新竹縣商業會理事長林漢隆、新竹縣工業會總幹事曾昭維等代表到場，徐欣瑩、竹北市長參選人吳旭智授予後援會戰旗。

徐欣瑩表示，勞工是經濟發展的堅實後盾，她擔任立委期間推動修法，爭取「把被砍掉的國定假日加回來」，包含勞動節恢復全國放假，新增教師節、台灣光復紀念日及行憲紀念日為國定假日；另力推「勞工保險條例」修法，明訂「政府負最終支付責任」，保障勞保年金不破產。

徐欣瑩說，她與四大工會團體保持密切交流，未來若承擔更多地方服務責任，勞工職災補助、勞教經費及工會大樓改善等，都會接續楊文科的政策，照顧勞工權益。

徐欣瑩強調，新竹縣13鄉鎮市各具特色，未來將以「廉能政治」對抗「金權政治」，確保每一分納稅錢用在鄉親身上，維持高品質工程與地方建設，讓新竹縣成為「世界科技首都」及溫暖、長壽、健康的幸福之都。

楊文科表示，執政8年來新竹縣財政做到收支平衡，並留下7億多元歲計賸餘給下一任縣長。他說，「徐欣瑩是我們心目中最棒的縣長人選」，希望把棒子交給徐欣瑩，「新竹縣才有前途！」10月新竹「九降風」將吹起，希望國民黨團結起來、向民進黨發出屬於地方的聲音。

陳福俊也感謝徐欣瑩協助總工會爭取經費，並懇託百工百業支持徐欣瑩、吳旭智。

造勢大會結束後，徐欣瑩轉往竹北天后宮市場拜票。她表示，走進市場直接聽取鄉親與店家最真實的心聲與需求，是推動縣政建設最重要的依據。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩結束百工百業聯合勞工後援會造勢大會後，轉往竹北天后宮市場拜票，向攤商及民眾懇託支持。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩結束百工百業聯合勞工後援會造勢大會後，轉往竹北天后宮市場拜票，向攤商及民眾懇託支持。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩結束百工百業聯合勞工後援會造勢大會後，轉往竹北天后宮市場拜票，向攤商及民眾懇託支持。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩結束百工百業聯合勞工後援會造勢大會後，轉往竹北天后宮市場拜票，向攤商及民眾懇託支持。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩出席百工百業聯合勞工後援會造勢大會，新竹縣四大工會團體代表到場力挺。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩出席百工百業聯合勞工後援會造勢大會，新竹縣四大工會團體代表到場力挺。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩出席百工百業聯合勞工後援會造勢大會，新竹縣四大工會團體代表到場力挺。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩出席百工百業聯合勞工後援會造勢大會，新竹縣四大工會團體代表到場力挺。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩結束百工百業聯合勞工後援會造勢大會後，轉往竹北天后宮市場拜票，向攤商及民眾懇託支持。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩結束百工百業聯合勞工後援會造勢大會後，轉往竹北天后宮市場拜票，向攤商及民眾懇託支持。圖／徐欣瑩團隊提供

2026九合一選舉 新竹縣選舉 徐欣瑩 楊文科 百工百業

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