民進黨苗栗縣長參選人辦竹南首場問政會 陳品安：鄉親期盼新局

民進黨苗栗縣長參選人陳品安10月9日與無黨籍竹南鎮長參選人葉忠倫、民進黨縣議員參選人邱毓興共同舉辦在竹南的第首場問政說明會，竹南鎮民代表參選人許崇傑也到場。陳品安競選團隊指出，竹南首場問政會有數百名鄉親擠滿會場，展現對苗栗新局的期待。陳品安表示，未來將與縣議會及各鄉鎮市攜手合作，凝聚地方力量，團結苗栗大步向前。

陳品安強調，照顧長輩就是照顧一個家庭，她提出的65歲以上長者健保補助，已有多個縣市推動，苗栗也應跟上腳步，減輕長輩與家庭的負擔。此外，將敬老愛心卡提高至每月1000點，並推動兒少成長專戶，在中央每月補助5000元的基礎上，地方再加碼1000元，讓苗栗孩子每月累積6000元至成年，從長輩到孩子，打造更完整的照顧支持。

陳品安並針對竹南交通與地方發展議題指出，中央已補助台61線西濱快速公路平交路口改善計畫，將竹南等鄉鎮路段的平面交叉路口改為高架或立體化，提升交通安全與通行效率。她表示，交通建設牽動周邊土地整合與空間發展，需要縣政府及鄉公所前瞻規畫、積極對接資源，呼籲竹南鄉親支持邱毓興及葉忠倫，攜手推動竹南建設與發展。

民進黨苗栗縣長參選人陳品安（立者）10月9日與無黨籍竹南鎮長參選人葉忠倫、民進黨縣議員參選人邱毓興共同舉辦在竹南的首場問政說明會。圖／陳品安競選團隊提供