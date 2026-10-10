快訊

出國旅行18天忘了關冷氣！她憂電費暴增…收到帳單後看傻

賴總統國慶演說藏3意涵！「山巔之城」背後典故曝光 甘迺迪、雷根也用過

國慶台東疏運地圖竟放中共殲-10戰機！公路局認誤植撤圖 網友傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨苗栗縣長參選人辦竹南首場問政會 陳品安：鄉親期盼新局

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
民進黨苗栗縣長參選人陳品安（立者）10月9日與無黨籍竹南鎮長參選人葉忠倫、民進黨縣議員參選人邱毓興共同舉辦在竹南的首場問政說明會。圖／陳品安競選團隊提供
民進黨苗栗縣長參選人陳品安（立者）10月9日與無黨籍竹南鎮長參選人葉忠倫、民進黨縣議員參選人邱毓興共同舉辦在竹南的首場問政說明會。圖／陳品安競選團隊提供

民進黨苗栗縣長參選人陳品安10月9日與無黨籍竹南鎮長參選人葉忠倫、民進黨縣議員參選人邱毓興共同舉辦在竹南的第首場問政說明會，竹南鎮民代表參選人許崇傑也到場。陳品安競選團隊指出，竹南首場問政會有數百名鄉親擠滿會場，展現對苗栗新局的期待。陳品安表示，未來將與縣議會及各鄉鎮市攜手合作，凝聚地方力量，團結苗栗大步向前。

2026九合一選舉

陳品安強調，照顧長輩就是照顧一個家庭，她提出的65歲以上長者健保補助，已有多個縣市推動，苗栗也應跟上腳步，減輕長輩與家庭的負擔。此外，將敬老愛心卡提高至每月1000點，並推動兒少成長專戶，在中央每月補助5000元的基礎上，地方再加碼1000元，讓苗栗孩子每月累積6000元至成年，從長輩到孩子，打造更完整的照顧支持。

陳品安並針對竹南交通與地方發展議題指出，中央已補助台61線西濱快速公路平交路口改善計畫，將竹南等鄉鎮路段的平面交叉路口改為高架或立體化，提升交通安全與通行效率。她表示，交通建設牽動周邊土地整合與空間發展，需要縣政府及鄉公所前瞻規畫、積極對接資源，呼籲竹南鄉親支持邱毓興及葉忠倫，攜手推動竹南建設與發展。

民進黨苗栗縣長參選人陳品安（立者）10月9日與無黨籍竹南鎮長參選人葉忠倫、民進黨縣議員參選人邱毓興共同舉辦在竹南的首場問政說明會。圖／陳品安競選團隊提供
民進黨苗栗縣長參選人陳品安（立者）10月9日與無黨籍竹南鎮長參選人葉忠倫、民進黨縣議員參選人邱毓興共同舉辦在竹南的首場問政說明會。圖／陳品安競選團隊提供

民進黨苗栗縣長參選人陳品安（立者）10月9日與無黨籍竹南鎮長參選人葉忠倫、民進黨縣議員參選人邱毓興共同舉辦在竹南的首場問政說明會。圖／陳品安競選團隊提供
民進黨苗栗縣長參選人陳品安（立者）10月9日與無黨籍竹南鎮長參選人葉忠倫、民進黨縣議員參選人邱毓興共同舉辦在竹南的首場問政說明會。圖／陳品安競選團隊提供

2026九合一選舉 苗栗縣選舉 陳品安 竹南

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全國中正盃大學暨中學籃球賽國男組今起開打 賴香伶替苗栗子弟兵加油

連趕兩場國慶升旗 徐欣瑩批中央違憲、喊打造陽光廉能政治

北台響應松機遷移 鍾東錦：接軌桃竹苗大矽谷

蔡易餘推「暢行」政見！喊台82線直通嘉科 吳品叡轟綠營「選前包裝」

相關新聞

獨／「老王」是他？爆柯志恩選情落後逾10％ 王金平駁斥：子虛烏有

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前被媒體人披露選情落後綠營逾10個百分點，消息來源「老王」被聯想是前立法院長王金平，意外掀起「老王」風波；王金平今現身高雄果貿社區國慶升旗活動，他駁斥是子虛烏有的事，直說「做假消息，就要自負因果」。

沈伯洋要李彥秀為「社工在社區供毒品」道歉 韋淳祐：該道歉的是你

首都市長選戰升溫，國民黨立委、蔣萬安競選團隊發言人李彥秀昨在反毒活動發言，外界解讀她指社工將在社區提供毒品，引發社工界炸鍋；民進黨市長參選人沈伯洋則說「一定要出來道歉」。對此，風向株式會社總監韋淳祐表示，「該道歉的是你」。

竹縣百工百業後援會成立 楊文科挺徐欣瑩、喊話「團結迎戰民進黨」

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今國慶日行程滿檔，參與兩場升旗典禮後，出席「百工百業聯合勞工後援會造勢大會」，竹縣四大工會團體代表到場力挺。縣長楊文科更喊話「徐欣瑩是我們心目中最棒的縣長人選」，盼國民黨團結迎戰民進黨。

民進黨苗栗縣長參選人辦竹南首場問政會 陳品安：鄉親期盼新局

民進黨苗栗縣長參選人陳品安10月9日與無黨籍竹南鎮長參選人葉忠倫、民進黨縣議員參選人邱毓興共同舉辦在竹南的第首場問政說明會，竹南鎮民代表參選人許崇傑也到場。陳品安競選團隊指出，竹南首場問政會有數百名鄉親擠滿會場...

沈伯洋掀起「洋流」…鄭朝方戰新竹縣長 「朝流」從湖口出發

民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起「洋流」，新竹縣選戰也吹起「朝流」。新竹縣長參選人鄭朝方今在雙十國慶成立湖口競選服務處，為全縣12鄉鎮首個競選據點，團隊稱現場湧入約兩千人。鄭提出湖口第二交流道、老街再生等政見，盼匯聚改變力量。

賴總統授戰旗、綠營團結力挺 陳亭妃競總明成立「妃行專車」巡迴接駁

民進黨台南市長參選人陳亭妃明天下午2時30分在永康區水漾路520號舉行競選總部成立大會，為了讓各地支持者都能輕鬆抵達會場，競選團隊特別規劃「妃行專車」接駁服務，以永康轉運站為起點，沿途繞行重劃區內民松街與平道路周邊路段，持續來回接駁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。