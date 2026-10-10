沈伯洋掀起「洋流」…鄭朝方戰新竹縣長 「朝流」從湖口出發

民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起「洋流」，新竹縣選戰也吹起「朝流」。新竹縣長參選人鄭朝方今在雙十國慶成立湖口競選服務處，為全縣12鄉鎮首個競選據點，團隊稱現場湧入約兩千人。鄭提出湖口第二交流道、老街再生等政見，盼匯聚改變力量。

鄭朝方表示，選在雙十國慶這天於湖口設立全縣第一個競選服務處，具有指標性意義。看見兩千名鄉親齊聚、許多年輕朋友主動相挺，讓他相當感動。這股溫暖、創新的「朝流」，來自一項項建設累積的認同。

鄭朝方以竹北公共場域改造為例，強調建設要融入人文精神，「把美好的笑容雋刻在永恆的建設上」，讓公共空間真正走進居民生活。

鄭朝方指出，湖口與竹北是共同生活圈，更可以說是看見竹北改變的「搖滾區第一排」，針對湖口人口成長帶來的交通瓶頸，他主張積極推動湖口第二交流道，全面改善聯外動線，把通勤時間還給鄉親。

針對在地願景，鄭朝方提出湖口老街再生方案，整合街區景觀、步行環境與地方產業，讓老街成為居民與遊客都能親近的文化場域；同時也將完善公園、運動場與親子圖書館，滿足全齡需求。

鄭朝方強調，湖口擁有完整的產業聚落，也保有深厚的客庄文化與歷史風貌。隨著人口與產業持續發展，交通、教育及公共設施都需要更完善的規畫。未來將從湖口實際需求出發，兼顧產業發展與文化保存，讓城市成長的同時，也能提升居民的生活品質，「改變的朝流，從湖口打頭陣開始」，持續在新竹縣各地匯聚。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今成立湖口競選服務處，2000多位鄉親到場力挺。圖／鄭朝方團隊提供

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今成立湖口競選服務處，2000多位鄉親到場力挺。圖／鄭朝方團隊提供