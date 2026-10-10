賴總統授戰旗、綠營團結力挺 陳亭妃競總明成立「妃行專車」巡迴接駁

民進黨台南市長參選人陳亭妃明天下午2時30分在永康區水漾路520號舉行競選總部成立大會，為了讓各地支持者都能輕鬆抵達會場，競選團隊特別規劃「妃行專車」接駁服務，以永康轉運站為起點，沿途繞行重劃區內民松街與平道路周邊路段，持續來回接駁，讓每一位前來相挺的妃行員，都能享有便利、順暢的「報到登機」體驗。

陳亭妃表示，競選總部以航空登機為創意主軸，每一位支持者都是重要的「妃行員」，從抵達交通接駁到進入活動會場，都希望讓大家感受到團隊的用心。活動當天，只要在重劃區內路口看見妃行專車，即可搭乘接駁前往會場，透過專車持續巡迴接送，減少步行與找路的不便，讓長輩、親子及遠道而來的支持者都能輕鬆參與。

此外，搭乘大眾運輸的民眾，可搭乘5號、905號或105號公車至永康轉運站，再依現場指引轉乘妃行專車；自行開車、騎車的民眾，則請依照交通指引及工作人員引導停放車輛。

從永康轉運站到會場周邊，妃行專車將陪伴支持者「一路起妃」，陳亭妃邀請大家作伙來報到、一起登機，凝聚台南隊的團結力量，為台南的下一個400年共同出發！

陳亭妃競選總部成立大會，民進黨大咖全部到齊，有賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、黨祕書長徐國勇等，民進黨台南市立委及公職人員都會到場，賴總統親授戰旗，宣示海陸空戰全面啟動。