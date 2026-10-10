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轟沈伯洋「左膠學者」 藍議員：李彥秀只是引用你當時的說法

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市議會黨團下午舉行記者會，澄清社工將在社區提供毒品，圖為議員鍾沛君(右)、柳采葳。記者楊正海／攝影
國民黨北市議會黨團下午舉行記者會，澄清社工將在社區提供毒品，圖為議員鍾沛君(右)、柳采葳。記者楊正海／攝影

首都市長選戰升溫，國民黨立委、蔣萬安競選團隊發言人李彥秀昨在反毒活動發言，外界解讀她指社工將在社區提供毒品；民進黨市長參選人沈伯洋則說「一定要出來道歉」，對此，藍議員批「沈伯洋左膠學者，李彥秀只是引用你當時的說法」。

2026九合一選舉

國民黨北市議會黨團下午舉行記者會，議員鍾沛君指出，沈伯洋真的很急是不是？這場選戰，基本上就是幫沈伯洋的卸妝比賽，那沈伯洋為了要參選台北市長，幫自己畫了一個溫暖人設的妝，但挖出來這一篇「想想論壇」的舊文，是幫他卸妝，卸出沈伯洋左膠學者激進的一面。

鍾沛君說，沈伯洋現在也沒有正面去回答自己12年前的論述，12年後的他，到底知不支持？從他的種種行為看起來，並沒有要認真的解釋。至於李彥秀的發言，其實網絡上都有直播，聽聽她的原文，就知道她其實是在講「如果你入住台北市政府之後會發生的事情」。

鍾沛君表示，李彥秀的原文，其實講得非常清楚，現在的社區中心，是給大家跳跳舞的地方，「以後如果變成了這個社工必須要發毒品....」為什麼李彥秀會講「以後」？是指什麼以後？沈伯洋自己不清楚嗎？

議員柳采葳表示，該道歉的不是李彥秀，該道歉、該說明清楚的應該是造謠抹黑的人。沈伯洋應該要對自己 2014 年的主張說明清楚。她反問，「加拿大的毒品注射屋」是不是沈伯洋他所說的「效法某些國家」當中的其中一個國家？

柳采葳說，如果是的話，沈伯洋說清楚要放在哪一個社區？放在北市哪一個行政區？以及這個毒品注射屋是不是要有醫療人員？以及是不是要有所謂的社工人員？還是有其他的人員？這一些都應該是沈伯洋要說明清楚的，不要再拉其他人墊背，不要再抹黑造謠。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 李彥秀 議員 鍾沛君 柳采葳 蔣萬安

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