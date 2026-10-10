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獨／「老王」是他？爆柯志恩選情落後逾10％ 王金平駁斥：子虛烏有

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獨／「老王」是他？爆柯志恩選情落後逾10％ 王金平駁斥：子虛烏有

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
爆柯志恩選情落後逾10％，「老王」風波延燒多日，身陷傳聞的立法院前院長王金平今首度公開露面，打破沉默直斥是「子虛烏有的事」。記者郭韋綺／攝影
爆柯志恩選情落後逾10％，「老王」風波延燒多日，身陷傳聞的立法院前院長王金平今首度公開露面，打破沉默直斥是「子虛烏有的事」。記者郭韋綺／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前被媒體人披露選情落後綠營逾10個百分點，消息來源「老王」被聯想是前立法院長王金平，意外掀起「老王」風波；王金平今現身高雄果貿社區國慶升旗活動，他駁斥是子虛烏有的事，直說「做假消息，就要自負因果」。

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這場「老王」風波起因於媒體人單厚之與記者戴祺修日前在節目開播前閒聊，疑因麥克風未關，私下對話意外流出，戴轉述「老王」說法，指柯志恩選情落後對手賴瑞隆逾10%。由於王金平擔任柯志恩競總主委，而被外界聯想捲入風波。

事後柯志恩透露，新聞曝光後，王金平主動致電給她，強調「從未說過這些話」，柯也同樣不埋單，直言這數字與團隊掌握的內部民眾數據差距太大，她並反酸，高雄選情膠著，連賴清德總統都下達軍令「高雄絕對不能輸」，若真落後10％，民進黨何必如此緊張？

「老王」風波延燒多日，身陷傳聞的王金平首度公開露面，出席高雄左營果貿社區國慶升旗典禮，面對記者求證，王金平打破沉默，直斥是「子虛烏有的事」，更語重心長表示「年輕人不要做假消息，要做假消息，就要自負因果」。

柯志恩今在果貿受訪時也表示，王院長第一時間馬上跟她通電話，表明「絕對不會說這種話」，這也不是事實，王院長很生氣，自己沒說過的話卻被媒體人這樣講，對這樣的事情他感到非常憤怒。

柯志恩強調，「我想事情已經澄清了，但是很多人就會利用這個事情不斷地外傳、不斷地外擴」，她堅定地表示，「這就是假消息，王院長已經澄清了。」柯辦則呼籲媒體勿以訛傳訛，讓不實訊息持續擴散。

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