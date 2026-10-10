新莊原民為李四川祈福加持喊「望你當市長」 川伯：作族人最堅實後盾

國民黨新北市長參選人李四川今出席新莊區原住民族歲時祭儀活動，新莊區頭目林清功全程陪同，並邀請李四川進入祖靈屋與族人交流互動，李四川也參與原民傳統工藝手作、與族人鐵板烤肉，共同發揚原民文化魅力。李四川今重申四大原力政見，未來擔任市長將一一落實，作為全體族人後盾，讓族人在新北安居樂業。

活動現場氣氛熱烈，許多年輕族人同框自拍合照，紛紛高喊「市長好」，有族人大喊「川哥、川哥我愛你」並拿出椅子力邀李四川坐下接受祈福加持，該族人並開心地說，侯友宜市長當年參選時也接受過加持儀式，更有族人殷切期盼地說「你來當新北市長領導我們，是耆老們的盼望。」

李四川承諾，當選後將落實四大原力政見，從居住、文化、青年及體育等四大面向全方位落實，打造友善原民新北。在居住權益方面，將加速興建原住民族專屬社會住宅，強化原民租屋與居住支持體系；在文化傳承上，規劃設置新北原住民族文化園區並升級「原力廣場」功能，打造北台灣最具規模的原民文化基地及傳承核心據點。

針對青年族人部分，將成立原住民青年團、打造原住民青創基地，提供完整資源輔導原青發展與創業；體育方面則持續提高全國原住民族運動會獎金，個人冠軍獎金提升至18萬元，並增設原民傳統運動站，建構全民參與的友善運動環境。

李四川強調，「原民好，新北就好；原力強，新北更強」他表示，未來將全力以赴成為全體族人最堅實的後盾，不僅要讓珍貴的原民文化在新北深耕發揚，更要讓每一位族人都能在此安居樂業，攜手將新北市打造成為全台最友善、最重視原住民族的城市。