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沈伯洋要李彥秀為「社工在社區供毒品」道歉 韋淳祐：該道歉的是你

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到內湖區湖光市場掃街拜票前受訪。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到內湖區湖光市場掃街拜票前受訪。記者林佳彣／攝影

首都市長選戰升溫，國民黨立委、蔣萬安競選團隊發言人李彥秀昨在反毒活動發言，外界解讀她指社工將在社區提供毒品，引發社工界炸鍋；民進黨市長參選人沈伯洋則說「一定要出來道歉」。對此，風向株式會社總監韋淳祐表示，「該道歉的是你」。

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沈伯洋上午到內湖區湖光市場掃街拜，批評李彥秀的說法，他說，這是一個很嚴肅的議題，他們已經造謠到不但偏激，而且過分。他們造謠第一天時，自己一直提醒絕對不要去害到第一線的人員。為什麼第一線那麼多專業人員的憤怒？因為這已把10、20年來對於毒品減害的體制破壞殆盡。

他說，「造謠針對我一個人也就算了，他們喜歡打這種負面的選戰，我也就認了」，但是怎麼可以去抹黑社工在社區發毒品？這真的太扯，這件事情非常嚴肅。  沈伯洋認為，一定要出來道歉，這真的太過分，必須要出來嚴正說明、必須要承認在造謠。

不過，韋淳祐在臉書指出，「沈伯洋，不要選舉到了就與過去的自己切割，該道歉的是你」，「社區中心」、「提供吸毒者毒品」、「導入社工機制」這些話，不是別人替沈伯洋編的，是他自己寫的。

韋淳祐說，2014年9月1日，沈伯洋寫「台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助吧？」如今李彥秀質疑，沈伯洋要社工發毒品？照搬他的說法，反而沈「見笑登生氣」，要求李彥秀道歉。

他說，公平講，「社工協助」不等於「社工親手發毒品」。如果他認為外界曲解，就指出哪裡說錯、實際分工是什麼。結果他選擇與過去的自己切割。他現在解釋，所謂社區中心，是「聯醫系統、衛生所還有我們的藥局」。

韋淳祐也反問，提供的是什麼？誰來提供？社工負責什麼？人力和經費從哪裡來？這些問題，不能靠一句「別人不懂」帶過。尤其第一線，早就人手不足。更何況，沈現在說的這些，難道不是增加第一線醫護的壓力？面對大量成癮者，誰來保障他們的安全？

他說，更何況，現況下人力早已不足。立法院預算中心2025年11月的報告指出，全台毒防中心個案管理人員核定755人，實際只有706人；22縣市中，有12個未達每人服務30案的目標，另有12個的一年留任率不到八成。這些個管人員不全是社工，卻共同面對一個現實：現有工作都缺人，新構想要由誰承擔？

沈伯洋 韋淳祐 社工 2026九合一選舉 李彥秀 台北市選舉

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