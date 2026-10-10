沈伯洋要李彥秀為「社工在社區供毒品」道歉 韋淳祐：該道歉的是你

首都市長選戰升溫，國民黨立委、蔣萬安競選團隊發言人李彥秀昨在反毒活動發言，外界解讀她指社工將在社區提供毒品，引發社工界炸鍋；民進黨市長參選人沈伯洋則說「一定要出來道歉」。對此，風向株式會社總監韋淳祐表示，「該道歉的是你」。

沈伯洋上午到內湖區湖光市場掃街拜，批評李彥秀的說法，他說，這是一個很嚴肅的議題，他們已經造謠到不但偏激，而且過分。他們造謠第一天時，自己一直提醒絕對不要去害到第一線的人員。為什麼第一線那麼多專業人員的憤怒？因為這已把10、20年來對於毒品減害的體制破壞殆盡。

他說，「造謠針對我一個人也就算了，他們喜歡打這種負面的選戰，我也就認了」，但是怎麼可以去抹黑社工在社區發毒品？這真的太扯，這件事情非常嚴肅。 沈伯洋認為，一定要出來道歉，這真的太過分，必須要出來嚴正說明、必須要承認在造謠。

不過，韋淳祐在臉書指出，「沈伯洋，不要選舉到了就與過去的自己切割，該道歉的是你」，「社區中心」、「提供吸毒者毒品」、「導入社工機制」這些話，不是別人替沈伯洋編的，是他自己寫的。

韋淳祐說，2014年9月1日，沈伯洋寫「台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助吧？」如今李彥秀質疑，沈伯洋要社工發毒品？照搬他的說法，反而沈「見笑登生氣」，要求李彥秀道歉。

他說，公平講，「社工協助」不等於「社工親手發毒品」。如果他認為外界曲解，就指出哪裡說錯、實際分工是什麼。結果他選擇與過去的自己切割。他現在解釋，所謂社區中心，是「聯醫系統、衛生所還有我們的藥局」。

韋淳祐也反問，提供的是什麼？誰來提供？社工負責什麼？人力和經費從哪裡來？這些問題，不能靠一句「別人不懂」帶過。尤其第一線，早就人手不足。更何況，沈現在說的這些，難道不是增加第一線醫護的壓力？面對大量成癮者，誰來保障他們的安全？

他說，更何況，現況下人力早已不足。立法院預算中心2025年11月的報告指出，全台毒防中心個案管理人員核定755人，實際只有706人；22縣市中，有12個未達每人服務30案的目標，另有12個的一年留任率不到八成。這些個管人員不全是社工，卻共同面對一個現實：現有工作都缺人，新構想要由誰承擔？