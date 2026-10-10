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國民黨台中議員成立競總 盧秀燕、江啟臣連趕場 胡志強也現身

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨台中市議員李中（前左四）成立競選總部，市長參選人江啟臣（前左三）到場支持並授旗。記者陳敬丰／攝影
國民黨台中市議員李中（前左四）成立競選總部，市長參選人江啟臣（前左三）到場支持並授旗。記者陳敬丰／攝影

雙十國慶，國民黨台中市議員李中、賴朝國選在這天成立競總，主打「愛中民國」。藍營的中部大母雞台中市長盧秀燕、市長參選人江啟臣上午參加完國慶升旗，分頭接力連跑2場議員競總成立大會，強調好的市長搭配好的議員，市長議員里長全壘打，施政才能順利。

2026九合一選舉

李中、賴朝國分別選在各自選區的南區工學路服務處、潭子區潭水亭廣場成立競選總部，時間都是上午10時，與今天雙十國慶10月10日搭配成3個10。盧秀燕、江啟臣上午8時參加國慶升旗典禮，隨後馬不停蹄分赴2處競總輔選，盧先到李中再去賴朝國，江恰好相反，分工合作。

李中是國民黨議會黨團書記長，從縣市合併前算起已經是連續6屆議員，今年要拚7連霸，今天競總成立大會軍容壯盛，除了盧秀燕和江啟臣，邀請到老市長胡志強、立委顏寬恒、廖偉翔、羅廷瑋等人，台北市立委徐巧芯特地南下助陣，現場上百名支持者高呼「李中凍蒜、江啟臣凍蒜」。

盧秀燕10時到場，表示李中是第7屆選議員，每次競總成立都是選在國慶日，他說「中華民國國慶日就是黃道吉日」，愛國愛民始終如一；李現在是黨團書記長，相當於黨團的班長，帶領黨籍議員守護台中、爭取建設，好的議員搭配好的市長，才能為人民謀福利。

胡志強說，江啟臣當立委前擔任行政院新聞局長，國民黨希望他回家鄉選立委，當時的豐原可是一片綠地，很多人放棄不選，但江全力以赴拚下一席，8年前市長選舉和盧秀燕黨內初選，也是差一點點馬上認輸支持盧，這樣不為個人利益、犧牲自己成全大局的人，就是君子。

江啟臣10時50分許趕到，盛讚李中有原則、有論述，對的事情堅持到底，這麼多年服務累積的經驗，可以帶給市政很大幫助，他希望和李中一起當選；江也提出帶狀皰疹疫苗補助、敬老愛心卡加碼等福利政策，強調議員里長全壘打，基層有人力，地方施政才能展開手腳。

台中市長盧秀燕（左二）表示，今天是國慶日，李中（左四）每次成立競總都挑在這天，因為中華民國的生日就是黃道吉日。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（左二）表示，今天是國慶日，李中（左四）每次成立競總都挑在這天，因為中華民國的生日就是黃道吉日。記者陳敬丰／攝影

江啟臣 盧秀燕 2026九合一選舉 台中市選舉

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