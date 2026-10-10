沈伯洋選前不辭立委？魏明谷2014年選前4天辭職 勝出對手10萬票

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋是否在投票前辭立委引起討論，沈伯洋則回應「選前不會辭去立委，若當選台北市長才會請辭」，其實在2014年，當時民進黨彰化縣長候選人魏明谷在投票前4天，宣布辭去立委，最後以10萬票之差，擊敗國民黨候選人林滄敏，地方政壇印象深刻。

2014年11月25日九合一選舉投票前4天，當時彰化縣長候選人魏明谷為展現「破釜沉舟、背水一戰」的決心，宣布辭去立委。投票結果，魏明谷獲38萬6405票、得票率53.71%，林滄敏則以28萬4738票、得票率(39.58%，魏明谷勝出10萬1667票，得票率差距為14.13%。

魏明谷選上彰化縣長後，立委遺缺由同黨的陳素月遞補，陳素月獲民進黨提名，參選彰化縣下屆縣長，選情受到看好。

如今，民進黨台北市長參選人沈伯洋也被媒體問到是否選上市長再辭立委？沈回應，「我們在選台北市長，台北市長需要的是一個有能力、有執行力、有願景的人，這些都跟辭不辭沒有什麼關係」。

地方政壇人士指出，魏明谷當時辭立委，除了展現「破釜沉舟」的決心外，也配合民進黨中台灣聯合戰略、激勵泛綠支持者歸隊，以及反擊對手「呷碗內看碗外」的攻擊，經過評估後才辭立委。

政壇人士表示，由於當時整體大環境有利於民進黨，包括同時辭立委的民進黨台中市長候選人林佳龍也大勝國民黨候選人胡志強逾20萬票。事後證明魏明谷辭立委的決定是正確的，但這不一定就適用在沈伯洋身上，他是否有必要辭立委，仍得視對手及實際政經環境再做決定，沒必要把話說死，以保持彈性。