信義區後援會挺善樑 謝國樑揭三大建設：靠大家選票基隆繼續向前

基隆市長謝國樑今天在基隆市黨部成立信義區後援會，現場旗海飄揚，立委林沛祥、議員及信義區多位里長與在地民眾到場相挺。謝國樑說，選戰倒數關鍵時刻，基隆要繼續向前進，必須靠大家的熱情與選票。他回顧任內推動的多項實質政績，已完成針對長者、孩子、弱勢朋友及行人的各項政策。

林沛祥說，謝國樑有三大建設，一、七區室內兒童樂園：為了讓小朋友有安全的遊樂場，讓爸媽、阿公阿嬤帶小孩遊玩時有舒適安全的場地，此政策已推動成為全國各縣市來考察的亮點；二、行人友善騎樓整平：推動「行人友善」政策，改善行人過馬路的安全，讓基隆市在行人舒適性與安全性大幅提昇；三、車禍肇事率降低：車禍肇事率從過去的全國後段班，大幅改善並提升至全國名列前茅的城市，是真正把市民放在第一位的實幹首長。

林沛祥表示，鄉親「每票都要入匭」，不僅要全力支持謝國樑市長高票連任，也要集結選票支持黨提名市議員何淑萍、韓世昱以及讓支持國民黨的基層里長全壘打。

謝國樑說，選戰倒數關鍵時刻，基隆要繼續向前進，必須靠大家的熱情與選票。他回顧任內推動的多項實質政績，過去幾年市府團隊已成功落實並完成針對長者、孩子、弱勢朋友及行人的各項政策。包括全國首創且各縣市相繼考量效仿的「七區室內兒童樂園」，為親子提供安全舒適的休閒空間；落實「行人友善」政策，大幅降低行人路口肇事率，打造安全宜居的城市環境；以及積極推動「騎樓整平」等基礎建設，讓長輩與市民朋友出門走得更安心。

謝國樑將後援會戰旗親自授旗給信義區後援會會長龐越齡；象徵戰旗接棒、士氣高昂。顧問團團長吳銘達里長代表後援會及全體顧問，致贈象徵「高票當選」的大蘿蔔「好彩頭」給謝國樑市長，祝賀謝市長高票連任。

信義區後援會成立挺善樑，謝國樑：基隆要繼續向前靠大家熱情與選票。圖／謝國樑競辦提供

信義區後援會成立挺善樑，謝國樑：基隆要繼續向前靠大家熱情與選票。圖／謝國樑競辦提供