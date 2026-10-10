彰化國慶大會4名縣長參選人僅陳素月參加 讚王惠美施政

彰化縣政府今在溪湖鎮慶祝雙十國慶，縣長王惠美帶領約4千名民眾為中華民國獻上祝福，4名縣長參選人僅陳素月到場，另3名參選人各按既定行程拜票，魏平政、陳重嘉祝福中華民國生日快樂，邱建富認同中華民國台灣國慶。

縣政府在溪湖鎮湖南國小舉辦「雙十歡樂多、彰化好生活！」雙十國慶健行活動暨公益園遊會，上午7點升旗典禮，大村國小領唱國歌。承辦單位之一的救國團由主委施鳳銘致詞表示，感謝縣府長期支持與信任，讓救國團共同參與今天充滿榮耀與意義的盛典，救國團也將繼續秉持服務社會、關心公益的精神把溫暖與希望傳遞到每個角落。

縣長王惠美說，彰化有足以讓台灣驕傲的「隱形冠軍」，不僅有扎實的產業基礎，也擁有支撐全台產業發展的堅強製造實力與創新能量，近年縣政府對彰化不只是單一建設，而是希望為彰化下一個世代創造更大的發展舞台，從水五金田園生產聚落、打鐵厝產業園區、二林精密機械園區，到彰化交流道特定區的轉型，透過捷運路網、產業發展與都市計畫「三合一」策略，規劃大巨蛋、新縣政中心、總圖書館、萬坪公園、青年住宅、社會住宅及產業園區等重大建設，實現「一軸一環、雙樞紐、四引擎」的區域發展願景。

立法委員陳素月受邀參加國慶大會，她說，縣長王惠美推動縣政建設已有很好成果，希望彰化縣未來有更好發展，她和民眾要祝賀中華民國生日快樂，彰化縣民生活幸福快樂。

縣長參選人魏平政按今日行程拜票衝人氣；他表示，他是中國國民黨提名的彰化縣長參選人，認同中華民國，要說中華民國生日快樂，今因既定行程密接而無法參加中華民國雙十國慶活動，內心沒忘記中華民國是唯一國號，也是國家的名字。

無黨籍縣長參選人邱建富也按既定行程演講和拜票，沒出席彰化縣的雙十國慶大會，他說，祝福「中華民國台灣」生日快樂。無黨籍縣長參選人陳重嘉說，未收到彰化縣的國慶活動邀請通知，目前參選縣長他還是以拜票行程為重，即使知道也不會去。

彰化縣的雙十國慶大會全程參與活動可兌換限量國旗方巾，參加健行可抽獎有機會帶回液晶電視機、腳踏車等多項好禮，園遊會有童軍活動體驗、防火防震宣導、家事分工遊戲互動、公益市集、闖關卡集點、親子體驗活動區開放大小朋友參加，集滿指定點數可兌換多功能餐盒。