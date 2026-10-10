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影／柯志恩再轟對手賴瑞隆不斷收割卻不監督 「這就是他的特質」
國民黨高雄市長參選人柯志恩昨批進黨高雄市長參選人賴瑞隆是「新潮流乖寶寶」，賴瑞隆今天反指柯志恩平常未替高雄爭取權益，選舉才貼標籤。柯志恩今早表示，有些高雄建設是團隊共同爭取，「賴委員」卻攬在自己身上，不斷地「收割」，這就是他的個人特質。
「賴委員本來就是新潮流的乖乖牌」，柯志恩今早表示，賴的從政資歷確實是受到新潮流扶持，但他特別提到她對高雄沒有任何建設，她要先反問，賴瑞隆一天到晚號稱替高雄爭取六千億元經費，幾乎把行政院給高雄的所有經費都算在自己頭上，那其他立委的爭取又算什麼？
柯志恩舉例，賴瑞隆一直把前鎮漁港八十一億元的經費算在自己頭上，其實那是一個制度，大家團隊共同爭取的。而宣稱爭取經費後也不監督，只不斷放送自己爭取了多少錢，只作數字的累加。而她在文化教育委員會，對高雄學校跑道、校舍及教育設施等建設需求，都是盡職責爭取到。
「所以不要把別人替高雄爭取到的經費，就全部攬在身上」，柯志恩說，這也可以看出賴的特質與個性，就是不斷地收割，經費爭取到了也沒有監督，這就是他的特質。
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