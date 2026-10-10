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影／韓國瑜形容2個屏東人把新北煮沸強強滾 蘇巧慧：是真的很熱

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今天被問到，立法院長韓國瑜昨晚說她和李四川把新北市「煮得像100度的開水、強強滾」。蘇巧慧回稱一直覺得新北真的是很熱，越來越多人站出來，願意用熱情改變一個新時代。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今天被問到，立法院長韓國瑜昨晚說她和李四川把新北市「煮得像100度的開水、強強滾」。蘇巧慧回稱一直覺得新北真的是很熱，越來越多人站出來，願意用熱情改變一個新時代。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天被問到，立法院長韓國瑜昨晚說她和李四川把新北市「煮得像100度的開水、強強滾」。蘇巧慧回稱，一直覺得新北真的是很熱，越來越多人站出來，願意用熱情改變一個新時代。

2026九合一選舉

蘇巧慧今天上午到三蘆水流公市場拜票前接受媒體聯訪，被問到昨天下午和台北市長參選人沈伯洋合體參加新北市北新莊聯合競選總部成立大會陣仗很大。晚上韓國瑜又在國慶晚會打趣形容她和李四川，2個屏東人把新北市長選戰打得像100度開水強強滾。

蘇巧慧說，非常感謝昨天總部成立的人潮遠超乎預期，整個廣場大爆滿，現場氣氛可以感受到「洋流慧聚」就是一個為城市帶來希望、帶來願景、正向陽光的選戰，今天感謝「蘆洲隊長」立委林淑芬帶領市議員李倩萍、顏蔚慈、李余典、彭佳芸、參選人陳俊維陪同掃街拜票，剩下49天會繼續努力，希望36席「新北隊」可以一起打出全壘打。

至於韓國瑜院長的說法，蘇巧慧套用沈伯洋的話說，這股洋流是溫暖的洋流，匯聚在新北市湧動，她認為甚至將匯聚到全台灣，給台灣帶來新的希望，「我們新北真的很熱，大家一起站出來」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三）上午到三蘆水流公市場，由立委林淑芬和市議員李倩萍、顏蔚慈、李余典、彭佳芸、參選人陳俊維陪同掃街拜票。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三）上午到三蘆水流公市場，由立委林淑芬和市議員李倩萍、顏蔚慈、李余典、彭佳芸、參選人陳俊維陪同掃街拜票。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午到三蘆水流公市場，由立委林淑芬和市議員李倩萍、顏蔚慈、李余典、彭佳芸、參選人陳俊維陪同掃街拜票。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午到三蘆水流公市場，由立委林淑芬和市議員李倩萍、顏蔚慈、李余典、彭佳芸、參選人陳俊維陪同掃街拜票。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午到三蘆水流公市場，由立委林淑芬和市議員李倩萍、顏蔚慈、李余典、彭佳芸、參選人陳俊維陪同掃街拜票。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午到三蘆水流公市場，由立委林淑芬和市議員李倩萍、顏蔚慈、李余典、彭佳芸、參選人陳俊維陪同掃街拜票。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午到三蘆水流公市場，由立委林淑芬和市議員李倩萍、顏蔚慈、李余典、彭佳芸、參選人陳俊維陪同掃街拜票。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午到三蘆水流公市場，由立委林淑芬和市議員李倩萍、顏蔚慈、李余典、彭佳芸、參選人陳俊維陪同掃街拜票。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午到三蘆水流公市場，由立委林淑芬和市議員李倩萍、顏蔚慈、李余典、彭佳芸、參選人陳俊維陪同掃街拜票。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午到三蘆水流公市場，由立委林淑芬和市議員李倩萍、顏蔚慈、李余典、彭佳芸、參選人陳俊維陪同掃街拜票。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）上午到三蘆水流公市場，由立委林淑芬和市議員李倩萍、顏蔚慈、李余典、彭佳芸、參選人陳俊維陪同掃街拜票。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）上午到三蘆水流公市場，由立委林淑芬和市議員李倩萍、顏蔚慈、李余典、彭佳芸、參選人陳俊維陪同掃街拜票。記者林昭彰／攝影

韓國瑜 蘇巧慧 2026九合一選舉 李四川 新北市選舉

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