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沈伯洋選上台北市長才辭立委？蔣萬安：市民自有公斷

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴士東市場掃街。圖／取自UDN直播畫面。
台北市長蔣萬安上午赴士東市場掃街。圖／取自UDN直播畫面。

選戰倒數49天，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午到內湖區湖光市場掃街拜票，被媒體問及是不是選上市長再辭立委？沈伯洋說，有能力的人跟辭不辭沒關係；對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，市民自有公斷。

2026九合一選舉

蔣萬安2022年參選市長，11月10日赴北投自強市場掃街受訪時，宣布正式請辭立委，立法院官網公布離職生效為同日。沈伯洋今天回應是否請辭市長？沈伯洋說，大家認為在這個位置（台北市長）要有勇氣，他有沒有勇氣，好像不需要用這事（請辭）來證明。

台北市長蔣萬安上午赴士東市場掃街，被問到沈伯洋是否應辭立委？他說，每個人有自己的選擇，就好好的說明，市民自有公斷。

民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

蔣萬安 沈伯洋 立委 2026九合一選舉 台北市選舉

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