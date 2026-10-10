影／中市議員參選人賴朝國成立競選總部 盧秀燕與江啟臣都來助講

國民黨台中市議員參選人賴朝國今天在潭子區成立競選總部，台中市長參選人、立法院副院長江啟臣與台中市長盧秀燕先後到場助講，二人都呼籲現場民眾潭子區支持賴朝國，市長支持江啟臣，讓他們當選後合力為台中市建設和發展共同努力。

賴朝國競選總部成立大會今天上午在潭子區潭水亭觀音媽廟舉辦，江啟臣先到場表示，今天是國慶日，在國恩家慶的日子祝福國家國運昌隆；大家都希望台中市愈來愈好，今天是他和賴朝國聯合競選總部成立，他細數賴朝國多年議員任內，在潭子區的服務和爭取建設大家有目共睹，包括和立委楊瓊瓔與他一起共同爭取項目。

江啟臣說，這次大家要讓賴朝國繼續高票連任，就可監督他當選台中市長的市政，同心協力，府會雙贏。江啟臣說未來的潭雅神不只製造業，未來台中不只機械製造之都，還要當機器人製造之都；他還提出自己參選台中市長多項政見，包括交通和福利。

江啟臣助講後趕往下一場行程；約一小時後，台中市長盧秀燕與立委楊瓊瓔到潭子區為賴朝國助講加油；盧秀燕說，潭雅神區這次競爭激烈，大家過去支持的賴朝國，這次要集中選票，唯一支持賴朝國。她也呼籲現場民眾，市長人選也很重要，市長要支持江啟臣，她說江啟臣和賴朝國是同組人，同路線，二人當選一 起為潭子區爭取經費和建設。

國民黨台中市議員賴朝國今天在潭子區成立競選總部，台中市長參選人、立法院副院長江啟臣到場助講加油。記者游振昇／攝影

國民黨台中市議員賴朝國今天在潭子區成立競選總部，台中市長參選人、立法院副院長江啟臣到場助講加油。記者游振昇／攝影

國民黨台中市議員賴朝國今天在潭子區成立競選總部，台中市長參選人、立法院副院長江啟臣到場助講加油。記者游振昇／攝影