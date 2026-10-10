國慶日凝聚城市認同及情感 童子瑋：當選市長年年辦升旗

今天國慶日，民進黨基隆市長參選人童子瑋說，基隆400年來因港而生、因人而興，多元族群來到基隆，共同了形塑今天多元的城市樣貌，未來若擔任市長，將由基隆市政府每年舉辦國慶升旗典禮，邀請不同族群、不同世代的市民共同參與，透過國慶凝聚對國家與城市的認同及情感。

童子瑋表示，基隆過去是台灣與世界連結的重要入口，一路見證開港通商、鐵路建設與港口繁榮。從教堂、廟埕、委託行到傳統市場，以及傳承至今的鷄籠中元祭，都能看到不同時代與族群在這座城市留下的痕跡。

童子瑋說，基隆就像台灣的縮影，有山、有海，也有不同族群、信仰與生活方式。許多人為了生活來到這裡努力打拚，這座城市曾經歷繁華，也面對過產業轉型與人口變化的挑戰。因此他希望，國慶日除了慶祝國家的生日，也能成為基隆市民一年一次共同相聚、凝聚城市情感的重要日子。

童子瑋宣布，未來若有機會擔任基隆市長，他所領導的市政府將每年舉辦國慶升旗典禮，邀請市民朋友共同參加。他表示，升旗活動的意義不只是儀式，而是讓不同年齡、不同背景的基隆人在同一個時刻站在一起，看著國旗升起，也重新確認大家對這座城市、對台灣共同生活的認同。

童子瑋說，基隆400年的意義，不只在回顧過去，更在於一起決定下一個階段的城市方向。他希望透過國慶升旗以及更多城市公共活動，讓市民不分世代與背景，共同參與、共同認識基隆，也在一次次共同經驗中累積對家鄉的認同與光榮感。