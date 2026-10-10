台東藍綠縣長參選人國慶同台！現場和樂融融零交鋒

台東縣政府今上午在縣立體育場舉辦「115年雙十國慶升旗典禮」，以「向海啟航・璀璨臺東」為主題，吸引近2500名鄉親參與。縣長饒慶鈴帶領民眾齊唱國歌，在國旗歌聲中向冉冉升起的國旗行注目禮，現場也安排歌手高偉勛、合唱團及兒童音樂演出，洋溢國慶氣氛。

今年升旗典禮也出現選戰對手同台互動的畫面。國民黨縣長參選人、議長吳秀華與民進黨縣長參選人、立委陳瑩同場出席，陳瑩並主動邀請吳秀華、饒慶鈴及市長陳銘風、議員楊招信一起自拍，眾人靠近鏡頭合影，過程未見選戰交鋒，成為典禮上的一幕焦點。

陳瑩隨後也在臉書發文表示，政黨可以不同，對國家的祝福則必須一致，並以「向海啟航，璀璨台東，中華民國生日快樂」祝賀國慶，展現不同政治立場下共同參與國家慶典的一面。

吳秀華則表示，很高興看到這麼多鄉親熱情參與，大家一起揮舞國旗、齊唱國歌，不只是一場升旗典禮，更展現台東人團結、熱情的一面。她也感謝表演團隊、升旗手及工作人員的付出，讓今年的國慶活動充滿溫度。

談到縣長選情，吳秀華表示，根據團隊掌握的兩份內部民調，目前都呈現穩定領先兩位數以上的趨勢。她認為，這反映近期走遍台東各鄉鎮、傾聽地方聲音的努力，獲得部分鄉親認同。不過，她也強調，距離投票日還有一段時間，不能只看一時的數字，更重要的是持續做好準備、提出具體政策，回應鄉親對台東未來的期待。

吳秀華表示，自己已做好接棒準備，未來將延續前縣長黃健庭及現任縣長饒慶鈴累積的施政基礎，持續推動各項建設與照顧政策，讓台東一步步向前發展。她也祝福中華民國生日快樂，期盼台東持續凝聚向心力，與鄉親共同迎向下一個十年。