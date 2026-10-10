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強調松機遷建不影響捷運 李四川：中和光復線是要解決雙北通勤難題
台北市長蔣萬安拋松山機場遷建打造AI園區構想，遭綠營質疑是放生國民黨參選人李四川要蓋中和光復線延伸的政見，藍營猛攻問蘇巧慧是否反對興建中和光復線，卻未獲正面回應，李四川今天再度表示，中和光復線最主要是解決中永和市民上班交通的壅塞，讓新店、中永和市民上班交通更順暢。
今李四川前往新莊四維市場掃街，媒體詢問中和光復線延伸議題，昨天蘇巧慧並沒有正面回應，川辦批評她是問A答Ｚ，無視中永和鄉親的需求，李四川說，中和光復線最主要是解決中永和市民上班交通的壅塞，松山機場遷建並不會影響中和光復線，中和光復線最主要是解決交通問題，它也可南延到新店，讓新店、中永和的所有市民上班交通更順暢。
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