昔綠幕僚反目開砲 陳冠宇控鄭朝方家族炒地黑金、背刺隊友最拿手

新竹縣長選戰白熱化，曾任綠黨召集人、民進黨立法院黨團幕僚的無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇，昨在臉書重砲抨擊民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，指鄭「最沒誠信、背棄盟友」，更點名2024年選戰、黨部經費及家族政治等爭議。鄭朝方團隊表示「沒有回應」。

陳冠宇表示，鄭朝方陣營近期不斷攻擊國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩涉及宗教干政、沒有誠信，但他反批，「最沒誠信、背刺隊友，甚至把民進黨當一門生意販售，才是鄭家最拿手的事情」，並稱自己當年曾協助鄭家打選戰，相關政治運作並非毫無所悉。

陳冠宇將矛頭指向2024年大選，指當時鄭朝方身兼民進黨新竹縣黨部主委，新竹縣第二選區最終出現總統票、政黨票及立委票皆居第三的結果。他指控，鄭家政治系統當時卻為非民進黨籍、時代力量黨主席王婉諭助選，形同「出賣曾聖凱」，讓民進黨提名的曾聖凱腹背受敵。

他更批評，地方黨部主委面對如此選舉結果理應負起政治責任，鄭朝方卻繼續做完任期；並指鄭上任黨部主委後花大筆經費裝潢辦公室，造成黨部財務吃緊，就任竹北市長後又花近千萬元裝修市公所辦公空間，質疑鄭「不在乎黨員、納稅人的辛苦錢」。

陳冠宇也將戰線延伸至2026縣長選舉，稱地方盛傳鄭朝方為問鼎縣長，尋求與民眾黨合作，並指鄭朝方胞兄鄭朝瀚曾扮演穿針引線角色。他質疑，地方民進黨是否又將因特定家族的政治利益，面臨「被私下出賣」的命運。

陳冠宇並隔空向賴清德總統喊話，稱「清廉勤政」是民進黨立黨之本，要求別讓認真耕耘的黨內同志再度成為「祭品」，也不要讓中央部會與國家名器成為「地方失利派系落選後的資源回收站」。

陳冠宇最後更以「背叛、欺壓、炒地、黑金」等字眼重批鄭家，質問新竹縣民是否願意把故鄉未來交給「以利益為優先的家族」。對於陳冠宇相關指控，鄭朝方團隊表示沒有回應。