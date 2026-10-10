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賴清德喊總預算快通過 李四川：中央快撥54.1億新北捷運經費
國慶晚會昨在板橋舉辦，賴清德總統致詞提及，希望立法院長韓國瑜及跨黨派立委快讓中央總預算通過。國民黨新北市長參選人李四川今表示，他較在意的是新北市捷運被中央砍掉54.1億預算，他也要請蘇巧慧委員催促賴總統，請中央盡快這筆錢撥給新北市，因工程進度已達到該申請的經費，不要影響新北市捷運的建設。
李四川今早出席林口及三重升旗典禮後，又趕赴新莊四維市場掃街，媒體詢問韓國瑜致詞提及，李四川與蘇巧慧把新北選舉煮到像一百度搶搶滾，但賴清德總統致詞時卻只點名蘇巧慧；李四川對此表示，大家都知道韓院長講話相當幽默，賴總統昨有看到他也跟他握手，他沒有被點名沒關係，他不會在意。
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