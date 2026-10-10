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影／鄭麗文國慶演說挺柯志恩 轟新潮流幫派：別讓高雄淪「肉票」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
鄭麗文今偕同前立法院長王金平，以及國民黨市長參選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人到左營果貿社區唱國歌、升國旗，慶祝中華民國生日快樂。記者郭韋綺／攝影
鄭麗文今偕同前立法院長王金平，以及國民黨市長參選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人到左營果貿社區唱國歌、升國旗，慶祝中華民國生日快樂。記者郭韋綺／攝影

九合一大選逼近，國民黨主席鄭麗文今赴高雄果貿社區發表國慶演說，重申兩岸和平，盼下一代別成為戰場砲灰，話鋒一轉，她痛批民進黨新潮流「幫派、派系」撕裂台灣、製造對立，喊話別讓高雄淪為新潮流「肉票」，籲票投柯志恩，翻轉高雄、拒絕新潮流。

2026九合一選舉

果貿社區國慶日升旗活動行之有年，鄭麗文上午偕同前立法院長王金平，以及國民黨市長參選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人到果貿社區升旗，慶祝中華民國生日快樂。

鄭麗文表示，這是國民黨首次到高雄慶祝國慶、唱國歌、升國旗，高雄有陸海空三軍及官校，向三軍將士致敬外，應給予國軍應有的尊嚴、福利與保障，並說不管執政黨怎麼阻撓、黑化國民黨，力挺國軍的決心跟誠意永不打折。

隨後她從戰後土地改革、加工出口區談到十大建設，指出石化、鋼鐵、造船等產業，以及高雄勞工的努力打拚，為台灣經濟奇蹟奠定基礎，也回顧國民黨執政時期推動科技產業及全民健保，而國家即使面臨內外交迫，仍須為未來數十年長遠規畫。

鄭麗文認為，台灣高科技產業一枝獨秀，傳統產業、服務業及農漁業正面臨嚴峻考驗，但科技成果也不應只有少數人享有、或取代勞工，應讓所有人同享AI時代下的至大紅利。

話鋒一轉，鄭麗文提到，當前兩岸對峙、兵凶戰危，國際情勢詭譎多變，國民黨必須負起責任為台灣百年和平奠定根基，她說，民主、自由、法治與繁榮都需要和平，「一旦發生戰爭，一切化為烏有」，透過對話交流、管理分歧、降低風險，避免誤判，讓下一代不會成為戰場的砲灰。

鄭麗文痛批，具有新潮流背景的總統賴清德讓兩岸陷入緊張，讓兩岸陷入緊張，以大罷免製造內耗、撕裂社會，她形容「我們面對的恐怕不是一個政黨，而是幫派、派系，叫做新潮流」。

她點名新潮流背景的內政部長劉世芳、交通部長陳世凱，以及近期因醜聞下台的僑委會委員長徐佳青，鄭麗文指出，花蓮淹水事件質疑政府未能及早發現問題、及時止損，反問「到底是天災還是人禍？」另以中秋節全台塞車、高鐵候車問題，批評交通部長「沒有專業，只有派系」。

鄭麗文直批，民進黨能源政策錯誤並主張重啟核電，台灣才有競爭力、有算力，反對用肺發電。她強調，當前面對已不是正常政黨競爭，而是「台灣民主的暗黑勢力」的新潮流為了光電利益，不惜破壞生態，以錯誤能源政策消耗台灣未來，讓自己「口袋賺得飽飽飽」。

她最後喊話不要讓高雄變成新潮流肉票，也不要讓高雄未來被新潮流綁架，呼籲以中華民國精神、台灣價值支持柯志恩，用選票改寫歷史，守護高雄翻轉高雄，拒絕新潮流。

鄭麗文今偕同前立法院長王金平，以及國民黨市長參選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人到左營果貿社區唱國歌、升國旗，慶祝中華民國生日快樂。記者劉學聖／攝影
鄭麗文今偕同前立法院長王金平，以及國民黨市長參選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人到左營果貿社區唱國歌、升國旗，慶祝中華民國生日快樂。記者劉學聖／攝影

國民黨主席鄭麗文國慶日到高雄果貿社區參加升旗活動並發表國慶演說。記者劉學聖／攝影
國民黨主席鄭麗文國慶日到高雄果貿社區參加升旗活動並發表國慶演說。記者劉學聖／攝影

鄭麗文今偕同前立法院長王金平，以及國民黨市長參選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人到左營果貿社區唱國歌、升國旗，慶祝中華民國生日快樂。記者郭韋綺／攝影
鄭麗文今偕同前立法院長王金平，以及國民黨市長參選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人到左營果貿社區唱國歌、升國旗，慶祝中華民國生日快樂。記者郭韋綺／攝影

鄭麗文今偕同前立法院長王金平，以及國民黨市長參選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人到左營果貿社區唱國歌、升國旗，慶祝中華民國生日快樂。記者郭韋綺／攝影
鄭麗文今偕同前立法院長王金平，以及國民黨市長參選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人到左營果貿社區唱國歌、升國旗，慶祝中華民國生日快樂。記者郭韋綺／攝影

國民黨主席鄭麗文國慶日到高雄果貿社區參加升旗活動並發表國慶演說。記者劉學聖／攝影
國民黨主席鄭麗文國慶日到高雄果貿社區參加升旗活動並發表國慶演說。記者劉學聖／攝影

鄭麗文今偕同前立法院長王金平，以及國民黨市長參選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人到左營果貿社區唱國歌、升國旗，慶祝中華民國生日快樂。記者劉學聖／攝影
鄭麗文今偕同前立法院長王金平，以及國民黨市長參選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人到左營果貿社區唱國歌、升國旗，慶祝中華民國生日快樂。記者劉學聖／攝影

鄭麗文今偕同前立法院長王金平，以及國民黨市長參選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人到左營果貿社區唱國歌、升國旗，慶祝中華民國生日快樂。記者劉學聖／攝影
鄭麗文今偕同前立法院長王金平，以及國民黨市長參選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人到左營果貿社區唱國歌、升國旗，慶祝中華民國生日快樂。記者劉學聖／攝影

鄭麗文今偕同前立法院長王金平，以及國民黨市長參選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人到左營果貿社區唱國歌、升國旗，慶祝中華民國生日快樂。記者郭韋綺／攝影
鄭麗文今偕同前立法院長王金平，以及國民黨市長參選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人到左營果貿社區唱國歌、升國旗，慶祝中華民國生日快樂。記者郭韋綺／攝影

鄭麗文今偕同前立法院長王金平，以及國民黨市長參選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人到左營果貿社區唱國歌、升國旗，慶祝中華民國生日快樂。記者劉學聖／攝影
鄭麗文今偕同前立法院長王金平，以及國民黨市長參選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人到左營果貿社區唱國歌、升國旗，慶祝中華民國生日快樂。記者劉學聖／攝影

國慶 鄭麗文 新潮流 2026九合一選舉 柯志恩 高雄市選舉

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