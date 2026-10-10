影／鄭麗文國慶演說挺柯志恩 轟新潮流幫派：別讓高雄淪「肉票」
九合一大選逼近，國民黨主席鄭麗文今赴高雄果貿社區發表國慶演說，重申兩岸和平，盼下一代別成為戰場砲灰，話鋒一轉，她痛批民進黨新潮流「幫派、派系」撕裂台灣、製造對立，喊話別讓高雄淪為新潮流「肉票」，籲票投柯志恩，翻轉高雄、拒絕新潮流。
果貿社區國慶日升旗活動行之有年，鄭麗文上午偕同前立法院長王金平，以及國民黨市長參選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人到果貿社區升旗，慶祝中華民國生日快樂。
鄭麗文表示，這是國民黨首次到高雄慶祝國慶、唱國歌、升國旗，高雄有陸海空三軍及官校，向三軍將士致敬外，應給予國軍應有的尊嚴、福利與保障，並說不管執政黨怎麼阻撓、黑化國民黨，力挺國軍的決心跟誠意永不打折。
隨後她從戰後土地改革、加工出口區談到十大建設，指出石化、鋼鐵、造船等產業，以及高雄勞工的努力打拚，為台灣經濟奇蹟奠定基礎，也回顧國民黨執政時期推動科技產業及全民健保，而國家即使面臨內外交迫，仍須為未來數十年長遠規畫。
鄭麗文認為，台灣高科技產業一枝獨秀，傳統產業、服務業及農漁業正面臨嚴峻考驗，但科技成果也不應只有少數人享有、或取代勞工，應讓所有人同享AI時代下的至大紅利。
話鋒一轉，鄭麗文提到，當前兩岸對峙、兵凶戰危，國際情勢詭譎多變，國民黨必須負起責任為台灣百年和平奠定根基，她說，民主、自由、法治與繁榮都需要和平，「一旦發生戰爭，一切化為烏有」，透過對話交流、管理分歧、降低風險，避免誤判，讓下一代不會成為戰場的砲灰。
鄭麗文痛批，具有新潮流背景的總統賴清德讓兩岸陷入緊張，讓兩岸陷入緊張，以大罷免製造內耗、撕裂社會，她形容「我們面對的恐怕不是一個政黨，而是幫派、派系，叫做新潮流」。
她點名新潮流背景的內政部長劉世芳、交通部長陳世凱，以及近期因醜聞下台的僑委會委員長徐佳青，鄭麗文指出，花蓮淹水事件質疑政府未能及早發現問題、及時止損，反問「到底是天災還是人禍？」另以中秋節全台塞車、高鐵候車問題，批評交通部長「沒有專業，只有派系」。
鄭麗文直批，民進黨能源政策錯誤並主張重啟核電，台灣才有競爭力、有算力，反對用肺發電。她強調，當前面對已不是正常政黨競爭，而是「台灣民主的暗黑勢力」的新潮流為了光電利益，不惜破壞生態，以錯誤能源政策消耗台灣未來，讓自己「口袋賺得飽飽飽」。
她最後喊話不要讓高雄變成新潮流肉票，也不要讓高雄未來被新潮流綁架，呼籲以中華民國精神、台灣價值支持柯志恩，用選票改寫歷史，守護高雄翻轉高雄，拒絕新潮流。
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