選上台北市長才要辭立委？沈伯洋：有能力的人跟辭不辭沒關係

選戰倒數49天，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到內湖區湖光市場掃街拜票，被問及選上市長再辭立委？沈回應，大家認為在這個位置（台北市長）要有勇氣，他有沒有勇氣，好像不需要用這事（請辭）來證明。

沈伯洋表示，「我們在選台北市長，台北市長需要的是一個有能力、有執行力、有願景的人，這些都跟辭不辭沒有什麼關係。我唯一能夠想到的是，大家都認為在這個位置要有勇氣。」他認為，自己有沒有勇氣，好像也不需要用這件事情來證明，相信大家應該都滿能夠感覺跟看在眼裡。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（前中）上午前往內湖湖光市場掃街，與沿途民眾擊掌熱情互動。記者張文玠／攝影