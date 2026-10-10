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李彥秀反毒發言社工炸鍋？蔣萬安：事件源頭2014年沈伯洋文章

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席中華民國115年國慶升旗典禮及慶祝活動受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席中華民國115年國慶升旗典禮及慶祝活動受訪。記者楊正海／攝影

首都市長選戰升溫，藍委李彥秀昨在反毒活動發言，外界解讀她指社工將在社區提供毒品，引發社工界炸鍋。市長蔣萬安今說，事件源頭是2014年沈伯洋文章寫出要社區中心發放毒品、針具，然後要社工介入；民進黨市長參選人沈伯洋則直呼，太過分，一定要出來道歉。

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立委、蔣萬安競選團隊發言人李彥秀昨天現身「向毒說不，我的孩子我守護」活動，提到「社區是大家每天在跳舞、運動的地方，以後變成社工人員在那邊，都是很多吸毒的人來給毒品、毒藥來治癮，這個對於社區來說是多大的危害，所以大家一起來努力向毒品說不，每一個人都有共同的責任。」此言一出，引發社工界不滿，要求道歉。

蔣萬安上午出席國慶升旗典禮及慶祝活動回應，長期以來，社工朋友在第一線承受沉重繁重的壓力跟負擔，透過他們的專業，對社會做出巨大的貢獻跟付出，給予高度肯定以及感謝。

蔣萬安說，沈伯洋委員之前在他的文章主張仿效有些國家，在社區中心給吸毒者毒品以及針具，而且要導入社工的機制，這讓很多基層的社工夥伴，他們有強烈的疑慮，認為這個已經超出他們專業的範圍之外，而且讓醫療的風險由社工來承擔 。

蔣萬安表示，這個部分必須要能夠了解社工師他們的專業，而且他堅定的立場，絕對就是反對毒品進入到社區，進入到校園 。

至於社工要求道歉？蔣萬安表示，社工很清楚，就是對於整個事件，最源頭從2014年沈伯洋的的文章，文章中寫出社區中心發放毒品、針具，然後要社工介入。社工朋友就專業範圍來講，不應該由他們來介入，這樣的一個替代療法，都是在專業的醫療院所、專業的醫師，在他們嚴格的監控之下來執行。

沈伯洋上午到內湖區湖光市場掃街拜票前受訪直言，這是一個很嚴肅的議題，他們已經造謠到不但偏激，而且過分。他們造謠第一天時，自己一直提醒絕對不要去害到第一線的人員。為什麼第一線那麼多專業人員的憤怒？因為這已把10、20年來對於毒品減害的體制破壞殆盡。

他說，「造謠針對我一個人也就算了，他們喜歡打這種負面的選戰，我也就認了」，但是怎麼可以去抹黑社工在社區發毒品？這真的太扯，這件事情非常嚴肅。  沈伯洋認為，一定要出來道歉，這真的太過分，必須要出來嚴正說明、必須要承認在造謠。而且他們現在已經加入蔣萬安發言團隊，請問蔣市長是贊成這樣的造謠嗎？他是不是也應該跟社工說明跟道歉？

李彥秀辦公室回應，李彥秀完全認同「中華民國社會工作師公會全國聯合會」所主張，真正有效的反毒政策，應建立在科學證據、跨專業合作與完整社會支持體系之上。她堅決反對「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助」模式，社工不是毒品提供者，切勿傷害社工角色與職能及社區安全。

國民黨昨天上午在中央黨部前舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」記者會，黨主席鄭麗文（右五）率立委陳玉珍（左二起）、陳菁徽、李彥秀、徐巧芯等人一同向毒品宣戰。聯合報系資料照
國民黨昨天上午在中央黨部前舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」記者會，黨主席鄭麗文（右五）率立委陳玉珍（左二起）、陳菁徽、李彥秀、徐巧芯等人一同向毒品宣戰。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到內湖區湖光市場掃街拜票前受訪。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到內湖區湖光市場掃街拜票前受訪。記者林佳彣／攝影

蔣萬安 李彥秀 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉 毒品

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