李彥秀反毒發言社工炸鍋？蔣萬安：事件源頭2014年沈伯洋文章

首都市長選戰升溫，藍委李彥秀昨在反毒活動發言，外界解讀她指社工將在社區提供毒品，引發社工界炸鍋。市長蔣萬安今說，事件源頭是2014年沈伯洋文章寫出要社區中心發放毒品、針具，然後要社工介入；民進黨市長參選人沈伯洋則直呼，太過分，一定要出來道歉。

立委、蔣萬安競選團隊發言人李彥秀昨天現身「向毒說不，我的孩子我守護」活動，提到「社區是大家每天在跳舞、運動的地方，以後變成社工人員在那邊，都是很多吸毒的人來給毒品、毒藥來治癮，這個對於社區來說是多大的危害，所以大家一起來努力向毒品說不，每一個人都有共同的責任。」此言一出，引發社工界不滿，要求道歉。

蔣萬安上午出席國慶升旗典禮及慶祝活動回應，長期以來，社工朋友在第一線承受沉重繁重的壓力跟負擔，透過他們的專業，對社會做出巨大的貢獻跟付出，給予高度肯定以及感謝。

蔣萬安說，沈伯洋委員之前在他的文章主張仿效有些國家，在社區中心給吸毒者毒品以及針具，而且要導入社工的機制，這讓很多基層的社工夥伴，他們有強烈的疑慮，認為這個已經超出他們專業的範圍之外，而且讓醫療的風險由社工來承擔 。

蔣萬安表示，這個部分必須要能夠了解社工師他們的專業，而且他堅定的立場，絕對就是反對毒品進入到社區，進入到校園 。

至於社工要求道歉？蔣萬安表示，社工很清楚，就是對於整個事件，最源頭從2014年沈伯洋的的文章，文章中寫出社區中心發放毒品、針具，然後要社工介入。社工朋友就專業範圍來講，不應該由他們來介入，這樣的一個替代療法，都是在專業的醫療院所、專業的醫師，在他們嚴格的監控之下來執行。

沈伯洋上午到內湖區湖光市場掃街拜票前受訪直言，這是一個很嚴肅的議題，他們已經造謠到不但偏激，而且過分。他們造謠第一天時，自己一直提醒絕對不要去害到第一線的人員。為什麼第一線那麼多專業人員的憤怒？因為這已把10、20年來對於毒品減害的體制破壞殆盡。

他說，「造謠針對我一個人也就算了，他們喜歡打這種負面的選戰，我也就認了」，但是怎麼可以去抹黑社工在社區發毒品？這真的太扯，這件事情非常嚴肅。 沈伯洋認為，一定要出來道歉，這真的太過分，必須要出來嚴正說明、必須要承認在造謠。而且他們現在已經加入蔣萬安發言團隊，請問蔣市長是贊成這樣的造謠嗎？他是不是也應該跟社工說明跟道歉？

李彥秀辦公室回應，李彥秀完全認同「中華民國社會工作師公會全國聯合會」所主張，真正有效的反毒政策，應建立在科學證據、跨專業合作與完整社會支持體系之上。她堅決反對「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助」模式，社工不是毒品提供者，切勿傷害社工角色與職能及社區安全。

國民黨昨天上午在中央黨部前舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」記者會，黨主席鄭麗文（右五）率立委陳玉珍（左二起）、陳菁徽、李彥秀、徐巧芯等人一同向毒品宣戰。聯合報系資料照