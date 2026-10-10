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基隆藍綠謝國樑、童子瑋陸空戰交鋒 競總敲定主委總統級對上立委

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
議長童子瑋的競選總部設在忠一路日前已開張，以「基隆夢想館」為概念打造城市願景展場。圖／童子瑋競辦提供
議長童子瑋的競選總部設在忠一路日前已開張，以「基隆夢想館」為概念打造城市願景展場。圖／童子瑋競辦提供

基隆市長選戰打得激烈，藍綠市長參選人市長謝國樑、議長童子瑋近日除都頻上節目空戰外，陸戰也打得激烈，兩陣營都積極投入市場掃街、社區拜票進入巷戰。童子瑋競選總部已成立，由前總統蔡英文擔任主委；謝國樑競總將設市黨部，已邀立委林沛祥當主委，以去年打反罷免模式，積極籌備中，。

2026九合一選舉

民進黨童子瑋的競選總部設在忠一路日前已開張，以「基隆夢想館」為概念打造城市願景展場，有七大大行政區未來建設藍圖，期許「找回基隆光榮」。童子瑋表示，希望市民走進夢想館，就像走進一張基隆未來的地圖，不只看見團隊對城市的規畫，也一起寫下基隆的夢想。

童子瑋在夢想館設置留言區寫下「找回基隆光榮」，他表示，基隆的未來不只是參選人提出政見，更應該由所有市民一起參與、一起想像。他邀請大家來到夢想館走走，寫下自己心中的基隆夢想，夢想館不只是一處競選空間，而是一個讓大家共同想像、討論基隆未來的地方。

針對競總籌備情況，國民黨謝國樑今天說，他的競選總將比照去年反罷免的模式一樣，地點就設在國民黨基隆市黨部，成立的日期還在規畫中，一有確定將會向大家宣布，是大家過去所熟悉、友善的環境，大家進進出出好像自己的家一樣。他並說，競選總部主委人選最佳人選就是立委林沛祥，因為他也兼任市黨部主委，他已向林沛祥懇託，請他擔任，如果確定就會對外宣布。

針對未來的選舉策略，謝國樑表示，將持續向市民說明過去四年建設成果，目前還有很多市政工作要做，但的確已進入選戰狀態，未來如果有需要，時間到了就會請假，努力丁贏這場選戰。

基隆市長謝國樑今天說，競選總部將設在國民黨基隆市黨部，以去年反罷免模式，積極籌備中。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天說，競選總部將設在國民黨基隆市黨部，以去年反罷免模式，積極籌備中。記者游明煌／攝影

謝國樑 童子瑋 2026九合一選舉 基隆市選舉

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