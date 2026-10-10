影／83歲「森林阿嬤」蔣黃女 盼望搶救橋頭糖廠10萬棵老樹

83歲的「森林阿嬤」蔣黃女上午在凱道舉辦生日許願活動，並決定參選議員表達訴求，盼保留高雄橋頭糖廠周邊約154公頃國有森林綠地，停止砍伐約10萬棵樹木，作為國家都市森林示範區。

蔣黃女之子蔣耀賢表示沈伯洋一邊講著歷史脈絡很重要，台北要微森林，但國土署要砍掉高雄10萬顆樹，這片森林有大安森林的7倍大，這件事程序不正義。

蔣黃女表示，自己陪伴橋頭糖廠老樹83年，希望保留百年糖廠文化及周邊森林的完整性，不要因高雄新市鎮第三期的不當規劃變更為住商用地。她也呼籲縮小改道範圍，將道路改至興糖國小後方，兼顧交通需求、老樹保存及學童安全。

護樹團體指出，周邊仍有近400公頃土地可供規劃，質疑政府為何仍要砍樹開發，並呼籲台灣應重視森林保育及永續發展，避免珍貴自然空間持續流失。