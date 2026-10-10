聽新聞
0:00 / 0:00
影／藍營控媒宣費養網軍 沈伯洋斥造謠濫砍預算
民進黨台北市長參選人沈伯洋深入基層陸戰，上午前往內湖湖光市場掃街拜票，行前接受媒體聯訪，回擊藍營質疑中央媒宣費養網軍的指控，並針對港湖選戰佈局等問題逐一回應。
針對藍營人士指控政府將宣傳預算拿去養網軍，沈伯洋直批這是對手「一貫的造謠說法」。他指出，在野黨過去以相同理由在立法院大砍政府媒宣費，至今拿不出任何具體證據，卻實質衝擊重要施政宣導，包括衛福部疾管署針對傳染病防疫的衛教宣導預算遭刪，以及外交部面對中國鋪天蓋地打壓時所需的大外宣經費也受阻，這種毫無根據的濫砍預算行徑相當過分。
談及連續兩天鎖定港湖區拜票是否受到最新民調影響，沈伯洋澄清，選戰行程通常在10到15天前便已規劃排定，與短期民調公布無關，港湖一直是他重點深耕的區域，哪裡走訪不夠就多去幾次、傾聽民意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。