影／藍營控媒宣費養網軍 沈伯洋斥造謠濫砍預算

民進黨台北市長參選人沈伯洋深入基層陸戰，上午前往內湖湖光市場掃街拜票，行前接受媒體聯訪，回擊藍營質疑中央媒宣費養網軍的指控，並針對港湖選戰佈局等問題逐一回應。

針對藍營人士指控政府將宣傳預算拿去養網軍，沈伯洋直批這是對手「一貫的造謠說法」。他指出，在野黨過去以相同理由在立法院大砍政府媒宣費，至今拿不出任何具體證據，卻實質衝擊重要施政宣導，包括衛福部疾管署針對傳染病防疫的衛教宣導預算遭刪，以及外交部面對中國鋪天蓋地打壓時所需的大外宣經費也受阻，這種毫無根據的濫砍預算行徑相當過分。

談及連續兩天鎖定港湖區拜票是否受到最新民調影響，沈伯洋澄清，選戰行程通常在10到15天前便已規劃排定，與短期民調公布無關，港湖一直是他重點深耕的區域，哪裡走訪不夠就多去幾次、傾聽民意。

民進黨台北市長參選人沈伯洋赴內湖湖光市場掃街拜票。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左三）上午赴內湖湖光市場掃街拜票，與支持者合影。記者張文玠／攝影