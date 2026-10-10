遭諷「新潮流乖寶寶」 賴瑞隆反嗆柯志恩：選舉貼標籤沒用

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨嗆民進黨高雄市長參選人賴瑞隆是新潮流乖寶寶，賴瑞隆今天反指柯志恩平常不敢跟傅崐萁爭取關於高雄的權益，選舉時才來貼標籤是沒用的。

賴瑞隆今早參加市府國慶升旗典禮前受訪，就柯陣營批他是「新潮流乖寶寶」做出回應，賴表示，這20幾年來他全力爭取高雄建設、全力爭取高雄的權益，只要遇到市民的權益問題，絕不會退讓，這麼多年也幫高雄爭取六千多億元經費，是高雄權益的守衛者，所以別想用乖乖牌來貼標籤，這是沒有用的。

他話鋒一轉反問，柯志恩委員從過去4年前選市長到現在為止，有幫高雄爭取了什麼權益嗎？幫高雄爭取了什麼樣的建設？高雄的8位立委都全力以赴，為高雄的權益全力爭取，這才是稱職的民意代表。

賴表示，所以平常不敢跟傅崐萁爭取高雄權益、不敢跟國民黨黨黨中央爭取高雄的建設、不敢爭取高雄的預算，到了選舉的時候，提不出政見，願景，只貼標籤，這樣的作法高雄市民不會認同的。