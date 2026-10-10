立委質疑「社工將在社區發毒品」引炸鍋 社工專協批不該汙名化

民進黨台北市長候選人沈伯洋被翻出多年前曾撰文支持在社區提供毒品及乾淨針頭幫助戒癮，近期立法委員李彥秀於記者會中針砭此事，質疑難道沈希望「未來社工人員將在社區提供毒品？」引發社工界炸鍋。台灣社工專業人員協會（社工專協）發布公開聲明，呼籲相關討論應回歸社工專業職責、實證研究進行公共討論，避免不精確的描述引發恐慌，損害社會對助人專業信任。

社工專協嚴正呼籲，所有參與選舉者尊重事實，不得汙名化社會工作人員會，應以客觀事實、學術研究及實務經驗為公共論述基礎，不得以未經查證、誤導或貶抑性的說法汙名化社會工作人員，也不應以服務對象及其家屬的處境製造恐懼，選舉言論應接受公共檢驗，政策批評亦應準確區分社工職責、公共衛生措施與違法毒品供應。

「社會工作是專業助人服務，不應被誤指為提供毒品」，社工專協指出，社會工作專業人員依專業倫理，運用需求評估、心理社會支持、資源連結、跨專業合作與倡議，協助面臨物質使用、成癮及家庭困境的個人與家庭，絕非「提供毒品的人」，將社工描述為向社區居民提供毒品、導致成癮，不僅混淆服務內容，也可能使社工承受與服務對象相關的連帶汙名，削弱專業信任與工作安全。

社工專協表示，成癮涉及生理、心理、家庭及社會結構等多重因素，簡化為危險或失序象徵，恐增加當事人羞恥感與被排斥恐懼，使其延遲或避免求助，汙名化社工，服務關係及可近性恐受影響，減少傷害、復元介入為社工重要服務策略，減少傷害著重在降低物質使用相關的健康與社會風險，包括感染、過量死亡及其他傷害；復元介入則強調個人自主性、優勢、社會連結與長期生活重建。

社工專協指出，減少傷害、復元介入並非鼓勵物質使用，而是與預防、治療、家庭支持及社區資源相互補充的重要服務策略，具體政策的成效與風險，應依研究證據、執行方式及服務品質審慎評估，呼籲社會以科學與專業對話取代恐懼與汙名，保障社工的專業尊嚴，支持服務對象及家屬安心求助，共同維護安全、健康與包容的社區。