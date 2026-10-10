台中市長選戰倒數 何欣純首度站上升旗台 同框盧秀燕、江啟臣

台中市政府今天舉辦國慶升旗典禮，市長盧秀燕主持，立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣等人出席。民進黨市長參選人何欣純也到場，前幾年她選擇在台下與市民同樂，今年首度站上舞台，和盧、江一起唱國歌、揮國旗；距離選舉剩1個多月，此次同框頗有「正面對決」的氛圍。

台中市政府上午8時在市府前廣場舉辦國慶升旗典禮，現場約2萬民眾，會前惠文高中樂儀隊表演，典禮開始由5架無人機垂掛國旗進場，76名後備憲兵展護全國最大國旗，德芙蘭國小少棒隊領唱國歌；市府也推出國慶紀念小物POLI密扣式水壺，上午6時半開始發放，不到1小時就發完5000份。

何欣純上午7時40分許先抵達會場，繞場和民眾握手致意。她表示，今天是中華民國生日，要展現對國家的熱情與感恩，也繼續祝福國家風調雨順、國泰民安；對於無人機垂掛國旗進場，她指出台中精密智慧製造實力堅強，自己一直呼籲要大力支持無人機產業，今天也是來給協力廠商打氣。

盧秀燕和江啟臣7時50分許抵達會唱，和同黨立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋以及藍營議員共同進場，到舞台中央升旗區，和何欣純與綠營議員同台。眾人手握青天白日滿地紅旗，跟著領唱員開口唱國歌、國旗歌，升旗後盧赴前方主舞台致詞，藍綠陣營在舞台上方分站兩邊，涇渭分明。

地方人士觀察，何欣純過去2年雖都有出席台中市國慶升旗，但不會上台，台上基本上只有盧秀燕、藍營民代以及市府官員，今年何帶著綠營議員登台，頗有選前「正面對決」的味道，展現出想要入主市府的決心。

76名後備憲兵展護全國最大的國旗。記者黃仲裕／攝影

地方人士指出，何欣純前幾年出席台中市國慶升旗都不會上台，今年特別率綠營議員上台，頗有正面對決氣氛。記者陳敬丰／攝影

盧秀燕（前左三）、江啟臣（前左四）、何欣純（前左一）同框升旗。記者陳敬丰／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純（左一）提前到場，與民眾致意，表示今天也是來給無人機協力廠商打氣。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕（左二）、立法院副院長江啟臣（左一）進場，與民眾揮舞國旗致意。記者黃仲裕／攝影