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競選曲「台北安可」MV出現張育成遭質疑未獲授權 蔣萬安道歉了

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競選曲「台北安可」MV出現張育成遭質疑未獲授權 蔣萬安道歉了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席中華民國115年國慶升旗典禮及慶祝活動受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席中華民國115年國慶升旗典禮及慶祝活動受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安競選團隊昨公布競選主題曲「台北安可」，MV中出現球員張育成球員的畫面，遭質疑未獲授權。對此，蔣萬安上午受訪指出，昨天即刻調整了畫面，這一次造成球員的困擾，感到非常地抱歉。

2026九合一選舉

競選歌MV中使用台灣棒球好手在大巨蛋打世界棒球經典賽資格賽畫面，更出現球員張育成，遭到綠委陳培瑜質疑未獲得國際棒球協會和球員授權。蔣萬安競選辦公室昨深夜道歉，稱將調整相關畫面。

蔣萬安上午出席中華民國115年國慶升旗典禮及慶祝活動受訪指出，昨天就即刻調整了畫面，這一次造成球員的困擾，感到非常地抱歉。團隊在接下來會非常嚴謹、審慎地來使用影像。

「我們尊重每一位球員。」蔣萬安說，也非常感謝他們對於棒球以及對台灣所做出的巨大貢獻。那這支MV最主要是記錄這幾年台北的改變與進步，以及很多市民朋友共同的回憶，包括大巨蛋啟用以後，帶給很多市民朋友無數的感動跟榮耀，沒有代表任何球員的政治立場。

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