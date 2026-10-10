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蔣萬安競選曲MV畫面遭質疑未獲授權 競辦致歉：已調整

中央社／ 台北9日電

台北市長蔣萬安今天公布競選主題曲及MV，卻被發現使用棒球選手張育成在國際賽的畫面，遭質疑未獲授權及選手同意。蔣萬安競辦回應，對於造成球員困擾深感抱歉，已調整相關畫面。

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蔣萬安競選團隊今天舉辦競選主題曲發表會，公布歌曲「台北安可」及MV。民主進步黨立法委員陳培瑜晚間在社群平台Threads發文指出，MV中出現大家喜愛的棒球好手在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）畫面，質疑未獲授權、未經球員同意就使用。

蔣萬安競選辦公室深夜透過媒體群組表示，競選主題曲MV記錄過去4年台北市的改變，透過多項市政建設與施政成果畫面，呈現市民共同的城市記憶，傳達台北持續向前的活力。

蔣萬安競辦指出，MV中包含大巨蛋完工啟用後，台灣棒球寫下的光榮時刻，承載許多球迷與市民的感動，使用相關畫面的初衷是呈現台灣棒球的榮耀，不代表任何球員的政治立場或態度。

蔣萬安競辦表示，對於造成球員困擾深感抱歉，尊重每一位球員的立場，也感謝他們在球場上的付出。為避免球員捲入政治爭議，已調整相關畫面，未來將更加審慎使用相關影像。

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