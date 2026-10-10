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桃園選情漸熱 黃世杰拚破圈 張善政邀強援

聯合報／ 記者陳俊智江婉儀／桃園報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰。聯合報系資料照
民進黨桃園市長參選人黃世杰。聯合報系資料照

二○二六桃園市長選情漸熱，民進黨黃世杰近期頻與黨內大咖合體造勢，下周上政論節目「少康戰情室」，搶攻藍營選票「破圈」意味濃厚。現任市長張善政與議長邱奕勝十七日成立聯合競選總部，北北基藍營首長加上台中市長盧秀燕都將出席相挺，十八日黃世杰北區競總再次請來賴清德總統站台，藍綠互別苗頭選情升溫。

2026九合一選舉

黃世杰前天深夜在臉書感性發文，回憶兒時客庄生活，有感桃園是客家第一庄，但母語逐漸流失，主張加碼客語認證獎勵及活化客家館舍，振興客庄經濟。黃近日公布多項政見，先後與賴清德總統、台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧等人合體拉票，十八日黃世杰北區競選總部成立，賴總統將再次下鄉輔選。

黃下周將上政論節目「少康戰情室」，接受資深媒體人趙少康專訪。黃世杰說，趙少康的節目有很多不同政治立場的觀眾，可向多人說明理念，讓大家了解為何要選市長，以及桃園當前面臨的挑戰與解方。

桃園市長張善政競選辦公室公布新一波輔選人事，由媒體人莊鎧毓與曾任國民黨青年團副總團長的洪于媗共同擔任發言人。圖／張善政競辦提供
桃園市長張善政競選辦公室公布新一波輔選人事，由媒體人莊鎧毓與曾任國民黨青年團副總團長的洪于媗共同擔任發言人。圖／張善政競辦提供

張善政近日巡迴桃園十三個行政區舉辦市政說明會，細數四年施政成果，強調需要更多時間，爭取連任奠定桃園未來廿年、卅年發展基礎。

張善政競選辦公室昨公布競辦發言人莊鎧毓、洪于媗，將以正面、理性態度面對選戰，對不實指控會嚴正澄清。桃園「藍白合作」，藍委牛煦庭昨替民眾黨議員參選人徐千晴站台，致詞時替張拉票，也獲台下白營支持者高呼響應。

張善政與桃園議長邱奕勝十七日將舉行競選總部聯合造勢大會，不只台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑「北北基桃」大集合，加上盧秀燕、新北市長參選人李四川、前主席朱立倫等人出席，展現藍營大團結。

2026九合一選舉 桃園市選舉 張善政 黃世杰

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