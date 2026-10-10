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市場拜票 江啟臣搏感情 何欣純談交通

聯合報／ 記者游振昇余采瀅／台中報導
國民黨台中市長參選人江啟臣（前右二）昨與立委楊瓊瓔（前右）陪同掃街。圖／江啟臣競總提供
國民黨台中市長參選人江啟臣（前右二）昨與立委楊瓊瓔（前右）陪同掃街。圖／江啟臣競總提供

雙十連假首日，國民黨台中市長參選人江啟臣、民進黨市長參選人何欣純昨先後赴大雅市場拜票。江啟臣從台中果菜市場一路掃到傳統市場，攤商送上農產祝福，立委楊瓊瓔陪同力挺。何欣純提出「潭雅神新政」，鎖定產業升級、交通建設及托育福利，爭取地方支持。

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政壇人士表示，潭雅神是台中關鍵票倉，隨著人口結構轉變，藍綠板塊相近。國民黨資深立委楊瓊瓔長期深耕，楊與江啟臣初選競爭，楊帶頭掃街，代表藍營團結，盼弭平初選裂痕；神岡長期屬偏綠選區，何欣純鎖定重視潭雅神票倉，屢次深入地方搶選票。

江啟臣昨清晨先到台中果菜市場，向攤商及採買民眾問候，隨後到大雅市場。攤商熱情握手、合影，送上「旺來」、「好彩頭」等。有攤商將生薑堆成小山，創意組成「一桶（統）薑（江）山」，讓江很驚喜。

江啟臣表示，他是豐原批發市場「喊市」聲中長大的孩子，來到果菜市場就像回到家，感謝攤商半夜就開始忙，提供優質商品與服務。江啟臣到大雅市場時，立委楊瓊瓔穿上江啟臣競選背心，並肩穿梭拜票。攤商送上象徵「步步高升」的米糕，以及鳳梨、橘子祝福。

民進黨台中市長參選人何欣純（左二）昨到大雅市場掃街拜票，攤商加油打氣。圖／何欣純競總提供
民進黨台中市長參選人何欣純（左二）昨到大雅市場掃街拜票，攤商加油打氣。圖／何欣純競總提供

何欣純昨也到大雅市場掃街，向攤商及採買民眾問候。她表示，潭雅神是台中精密機械及中小微企業的重要聚落，未來將整合中央資源，協助基礎工業轉型、拓展海外訂單，並加速機場捷運橘線、豐洲科技工業園區二期及生活圈交通建設，提升產業與通勤效率。

何欣純指出，城市發展也要照顧家庭需求，未來將倍增公共托育、擴大夜間及假日托育，推動全民運動館、公園綠地建設，並強化大雅小麥等地方特色產業，盼讓潭雅神兼顧產業競爭力與生活品質。

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