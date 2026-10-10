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蔡易餘推「暢行」政見！喊台82線直通嘉科 吳品叡轟綠營「選前包裝」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
針對蔡易餘交通治水政見，無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡批民進黨執政25年不做，選前才提出願景。圖／吳品叡提供
針對蔡易餘交通治水政見，無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡批民進黨執政25年不做，選前才提出願景。圖／吳品叡提供

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘昨天公布交通治水政見，將爭取台82線快速道路直通嘉義科學園區。圖／蔡易餘提供
民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘昨天公布交通治水政見，將爭取台82線快速道路直通嘉義科學園區。圖／蔡易餘提供

2026九合一選舉

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘昨天提出「安居暢行」交通治水政見，主張拓寬省道台八二線、推動水上機場貨運發展，並加速排水及滯洪工程；無黨籍參選人、朴子市長吳品叡質疑蔡易餘擔任立委多年，應交代過去爭取成果及具體執行進度，不能到選舉前才重新包裝成政見。

蔡易餘表示，台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區，規畫爭取台八二線水上至朴子路段拓寬為三車道，並在鹿草端設置高架分流道，銜接高鐵大道直通嘉科，同時改善國道一號嘉義交流道、鹿草交流道及周邊道路銜接，增加南北向通行選擇。

蔡易餘指出，台積電海外工廠生產的晶片，未來空運回台，在嘉義完成CoWoS先進封裝後再出口，主張水上機場採貨運為主、客運為輔，利用機場西側台糖土地興建新民航站，規畫停機坪及倉儲空間，並運用既有跑道打造貨運集散中心；檢討ＢＲＴ路線及班次，尖峰時段加開高鐵嘉義站往返市區班次；另拓寬縣道一六九線、一六二甲線重要彎道，通行中型巴士，帶動山區觀光。

治水方面，蔡提加高堤防、擴大新埤滯洪池、增設後溝尾滯洪池，加速六腳排水、南靖排水改善工程；嘉科百年防洪計畫規畫投入廿九億元，透過埋設大型涵管引水入朴子溪、增設抽水站等，降低淹水風險。

吳品叡表示，交通改善、機場升級及治水都是嘉義迫切需求，但民進黨為何過去不能做，不能將淹水問題當成選舉攻防或政治籌碼。她昨出席朴子刺繡徵件頒獎典禮，提出盤點嘉縣十八鄉鎮市文化資產，結合觀光遊程、品牌行銷及地方創生。

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