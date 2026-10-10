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高雄擬設24小時機場 彌陀列評估、市府續爭取南星「海上機場」

聯合報／ 記者徐白櫻石秀華／高雄報導
高雄國際航空城（小港機場）存在宵禁問題，隨著產業轉型，藍綠市長參選人都同意，高雄迫切需要一座廿四小時起降機場。記者徐白櫻／攝影
高雄國際航空城（小港機場）存在宵禁問題，隨著產業轉型，藍綠市長參選人都同意，高雄迫切需要一座廿四小時起降機場。記者徐白櫻／攝影

高雄高科技產業興起，小港機場存在宵禁難處，對廿四小時起降的第二國際機場需求日增，南星計畫區之外，北高雄彌陀也爭取建設。民進黨市長參選人賴瑞隆提「海上機場」政見，希望中央盡速完成相關評估及啟動。國民黨市長參選人柯志恩主張跨局處成立「大南方機場推動委員會」，由地方政府主導，協調整合選址、產業布局與用地調整。

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市長陳其邁爭取於南星計畫區填海造陸，開闢第二座國際機場，已委託國外顧問公司進行可行性評估。議員方信淵認為，南星離小港機場太近，彌陀鄰近台南，可以就近串起南台灣半導體Ｓ廊帶的國際客貨運需求，倡議「彌陀航空城」。

立委賴瑞隆指出，小港機場扮演了很重要的南方機場角色，目前爭取八八○億元推動新航廈，完工後可增加兩倍運量，達一六五○萬旅客人次。考量東京、首爾、香港等世界大城市都有兩座重要機場，高雄還是需要一座廿四小時機場。

針對選址議題，賴瑞隆說，中央評估了十二處地點，最適合的南星計畫區及彌陀都在評估名單內，會請中央盡速完成評估及提早啟動相關規畫，讓半導體、ＡＩ及傳產升級，商務客、觀光客及市民進出更便利，高雄成為廿四小時可進出的國際城市。

立委柯志恩表示，她日前質詢交通部，明確表達高雄需要一個廿四小時不受宵禁限制的「大港機場」，但部長陳世凱僅說「會滾動式檢討」，這說法只是政治官方語言，看不出期程和環評，現行應以增加小港機場貨運量和國際旅客為當務之急。

柯志恩進一步指出，廿四小時大機場是不分藍綠的共識，無論是南星計畫區或彌陀，目前中央均面臨許多問題。南高屏大生活圈的人口規模近五百五十萬人，龐大的人口與內需市場足以創造規模經濟，機場必須放眼「下一個五十年」的長遠需求。

柯認為，大機場應跳脫純交通框架，結合周邊腹地導入商場、飯店、物流及商務辦公等多元機能，升級為完善的「大南方機場經濟圈」，讓高階經理人落地就能開會、科技零組件隨到隨飛，真正把高科技供應鏈的產值紅利鎖留在南台灣。

2026九合一選舉 小港機場 柯志恩 賴瑞隆 高雄市選舉

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